La asesora de Moncloa se niega a declarar ante en el Senado sobre su trabajo para Begoña Gómez Cristina Álvarez se acoge a su derecho a no declarar sobre «cuestiones que se encuentran ya judicializadas»

Melchor Sáiz-Pardo Viernes, 29 de noviembre 2024, 10:14 | Actualizado 10:29h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Agradezco su interés en mi persona, pero dado que las cuestiones que le interesan de mi declaración se encuentran judicializadas no contestaré a las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar». Y poco más. María Cristina Álvarez Rodríguez, la alto ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión