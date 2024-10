Un alcalde de Córdoba denuncia pintadas homófobas contra él

S.R. Miércoles, 2 de octubre 2024, 11:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El alcalde de la localidad cordobesa de El Carpio, Carlos Peláez, denunció pintadas homófobas este martes contra él en la fachada de un edificio público del municipio. Se trata de la segunda vez en menos de un año que le ocurre y por ello ha avisado que mandará al juzgado las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar al presunto autor o autores.

El edil ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram en el que aparece lee una pintada «Muérete maricón» y en el texto ha dado respuesta a aquellos que han deseado su muerte. «Sí, soy maricón. Sí, soy del Partido Popular. Sí, sois unos cobardes. No, no me voy a morir. No, no me dais miedo», ha comenzado diciendo.

«Si creéis que esto me va a afectar en algo, vais apañados», ha afirmado el regidor. Además, el gobernador ha aprovechado para informar de que se ha aprobado «por unanimidad de todos los grupos incluir a El Carpio en la red de municipios orgullosos, precisamente porque aunque parezca mentira aún hay energúmenos, cazurros, animales que creen que pueden acosar a las personas por su condición sexual».

En este sentido, ha manifestado que «desear la muerte es algo muy fuerte», en relación a las pintadas y ha asegurado que él va a seguir haciendo lo que hace, «ser alcalde de mi pueblo».

El alcalde les ha animado a «dar la cara», pedirle cita y reunirse con él en su despacho, para contarle qué problemas tienen con él y «cuál es el problema de que me gusten los hombres», ha subrayado, para remarcar que va a seguir «trabajando por un pueblo inclusivo y orgulloso de todos y todas».

Varios cargos del PP han mostrado su apoyo al edil de esta localidad de Córdoba y han rechazado de forma contundente estos actos vandálicos. Desde el partido de Córdoba han señalado que «la violencia, la homofobia y la discriminación no tienen cabida en política ni en nuestra sociedad».