Así es la Zona de Bajas Emisiones más suave de España: está en Boadilla y durante seis meses no habrá multas

La circulación de vehículos gasolina y diésel lleva recibiendo restricciones desde hace varios años en nuestro país con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación.

Esto se realiza conforme a la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, con la que se fijó que los municipios de España que superasen los 50.000 habitantes debían establecer Zonas de Bajas Emisiones aunque, por el momento, no son todos los lugares bajo esta premisa los que se han adaptado a esta normativa.

De acuerdo a dicha normativa, los conductores deben contar con el distintivo o etiqueta medioambiental que corresponda a su vehículo, dependiendo del combustible que utilizen y el año de fabricación. Desde 2016 existen las siguientes etiquetas, de menos a más contaminante: la '0 Emisiones' de color azul, la Eco verde y azul, la C de color verde, la B de color amarillo y la A, que corresponde a no tener etiqueta distintiva.

Con este escenario, son muchas las personas a las que les surgen dudas respecto a si pueden o no entrar a una ciudad con su coche, moto o furgoneta. Para ello se debe consultar específicamente el caso de cada localidad, de tu vehículo y de las zonas por las que quieras circular.

En este artículo, como se puede leer en el título, te hablamos de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Boadilla del Monte, uno de los lugares de España en los que más suaves son las restricciones actualmente.

Normas de las ZBE en Boadilla del Monte

Desde el 19 de septiembre de este año, en la ciudad madrileña entró en vigor la ZBE correspondiente al territorio y, en la página web del Ayuntamiento de Boadilla explican lo siguiente:

«La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Boadilla del Monte, que se circunscribe al casco histórico, entra en vigor el 19 de septiembre de 2024. Según lo aprobado, y en cumplimiento estricto de una normativa estatal, no podrán acceder a la ZBE los vehículos que no tengan distintivo ambiental o tengan distintivo A de la Dirección General de Tráfico», además: «Se establece un periodo transitorio de seis meses en el que no se sancionará» a los conductores que incumplan la norma. Pudiendo considerarse así como la ciudad en la que se aplica de manera más suave la normativa anticontaminación.

En la misma web también se exponen los casos de excepción que pueden circular si no tienen etiqueta:

Vehículos con los que sí se puede circular en Boadilla del Monte en las ZBE Vehículos de los vecinos de Boadilla, vivan o no en el ámbito de la ZBE

Vehículos de quienes, aun no siendo vecinos, tengan una plaza de aparcamiento dentro de la zona, además de los que estacionen en el aparcamiento público existente (o estén dados de alta en el impuesto de circulación)

Vehículos dados de alta en el IVTM de Boadilla del Monte

Vehículos que accedan para dejar o recoger a alumnos matriculados en centros escolares ubicados en la ZBE

Vehículos de proveedores que deban entregar su mercancía en establecimientos o domicilios de la zona

Vehículos que accedan a talleres mecánicos, establecimientos hoteleros o al aparcamiento público

Vehículos de empresas de construcción, instalación y mantenimiento

Taxis, VTC y, en general, vehículos destinados al transporte de viajeros

Vehículos de transporte de caudales y comunicaciones postales

Vehículos de autoescuela, grúas y mudanzas

Vehículos históricos

Servicios públicos esenciales

Vehículos adaptados para personas con movilidad reducida

Espcifican que, los vehículos dados de alta en el IVTM en Boadilla, al igual que aquellos que accedan al aparcamiento público, aun no teniendo distintivo o siendo etiqueta A, no necesitarán de ningún permiso específico para acceder a la ZBE.

Zonas de ZBE en Boadilla del Monte

Desde el Ayuntamiento de la ciudad también especifican las vías a las que corresponde su Zona de Bajas Emisiones, que están debidamente señalizas y marcadas: «La ZBE está comprendida entre la calle Pedro González, la carretera de Majadahonda, el paseo de Madrid, la avenida de España y la calle de los Mártires. Las calles incluidas son: Camino de San Sebastián, Joaquín Ramos, Radio Peninsular, Juan Carlos I, Convento, Buenavista, Álamo, Nueva, Juan García Serrano, Sevilla, Santa Teresa, calle del Carmen, Fragua, Enrique Calabia, San Cristóbal, García Noblejas, Arco, calle de la Vega, San Babilés, Barranco amarillo, ronda de San Babilés, plaza de la Cruz y avenida de Adolfo Suárez»