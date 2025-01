Los Alpine que nunca vieron la luz

Desde 1972, tras una huelga que ha paralizado la fábrica Alpine en medio de una grave crisis financiera, Renault se convierte en accionista mayoritario de la firma de Diepp. A partir de ahí, la firma del rombo toma las riendas y va, poco a poco, ... apartando a Jean Rédélé. Dos años después, en 1974, reafirmando su posición, los nuevos «dueños» lanzan el denominado Programa NGA o «Nouvelle Gamme Alpine» con el proyecto de dos nuevos modelos.

El primero vendría a sustituir al A310, nacido en el año 1971, un modelo que exigía mucha mano de obra para su producción artesanal y que resultaba poco rentable, además de pesado. Frente al A 310, el motor, que ya no sería el cuatro cilindros sino el nuevo V6 PVR, diseñado de forma conjunta entre Peugeot Volvo y Renault y utilizado por diferentes modelos de estas tres marcas.

Y la idea es situarlo en posición central, no colgado por detrás del eje posterior como sucedía en los A110 y A310. Además, tendría una curiosa disposición interior, con tres plazas delanteras (como el Matra Murena...) y el asiento más retrasado que el de sus acompañantes. El primer diseño de la carrocería es obra de Ives Legal, el encargado en Renault de dirigir el desarrollo de nuevos modelos Alpine.

A él se unirán Marc Deschamps y un consultor exterior, Trevor Fiore, que ya se había encargado del diseño del A310. Las maquetas y dibujos muestran unos Alpine de línea muy en cuña, en el estilo de los años setenta.

Ampliar El original estudio de Boyer, con el motor en posición posterior transversal S. G.

Al tiempo los responsables de Renault encargan un segundo estudio a Robert Boyer. Boyer había sido diseñador de Renault, etapa en la que concibió modelos como los R12 y R14, además del interior del R5. Y si bien había dejado ya la casa del rombo para crear su propia oficina de diseño, mantenía muy buenas relaciones con su antiguo empleador. Y para él concibe el A105, un deportivo muy compacto, tan solo 3,73 metros de largo, con un motor de cuatro cilindros en posición posterior transversal, dejando así un hueco bastante grande para el equipaje. En el interior también contaría con tres plazas y la carrocería seguiría una marcada línea tipo arco.

Pero ambos proyectos no pasarán del estado de maqueta. En Renault ya no se piensa en Alpine, ahora los objetivos han cambiado. Así, a nivel de competición se busca el triunfo en las 24 Horas de Le Mans y luego llegará la revolución de su Fórmula 1 Turbo. Y, pensando en los rallyes, se centran en el lanzamiento del R5 Turbo de motor central (que se desvelará en 1978). Pero todo será bajo el logo del rombo, no de Alpine.

No hay dinero para desarrollar un sustituto del A310. Así que en Dieppe se encarga a Robert Opron (el creador de los Citroën GS, CX y el espectacular XM) su reforma y, de paso, se le incorpora el motor V6 PRV. Guy Frequelín será campeón de Francia de rallyes con un A310 Grupo 4. En 1985 llega su sustituto, el Alpine GTA (el primer Alpine concebido bajo la batuta de Renault), y en 1990, el A610, una profunda evolución del anterior que desaparece en 1995. Habría que esperar hasta 2017, en que llega el actual Alpine A110 para que la historia de la «berlinette» tenga una continuidad, algo que nunca verá Jean Rédélé, desaparecido en 2007.

El proyecto VVA

Pero volvamos a nuestra historia. En 1977, Renault mira con interés y envidia el inesperado éxito del Matra Simca Rancho, un verdadero adelantado del actual concepto SUV, un automóvil familiar concebido ya no solo como un medio de transporte, sino también como un elemento más de un nuevo estilo de vida donde el tiempo libre adquiere mayor protagonismo. Esto lleva a que, a finales de esa década, el equipo de estilistas de Renault con Gaston Juchet al frente, se ponga a trabajar en el «Project VVA» o «Véhicule Vert Alpine». Completando la fabricación de los deportivos Alpine, este proyecto debería servir para incrementar la carga de trabajo en la subutilizada planta de Dieppe.

Ampliar Maqueta del VVA diseñado por Michel Jardin S. G.

Michel Jardin (futuro creador del Renault Fuego, presentado en 1980) propone un diseño que gusta a Juchet. Y se realizan varias maquetas a escala 1. Con grandes superficies acristaladas, y parte inferior de los flancos y pasos de ruedas protegidos por plásticos negros, responde a la estética de principios de los 80. A nivel de mecánica, la idea es que tenga una tracción 4x4.

Podría ser un éxito …, pero en Renault no quieren roces con Matra con quien van a iniciar una colaboración para desarrollar un concepto revolucionario de automóvil familiar con carrocería monovolumen, el Espace. Así que el Project VVA como los NGA de Yves Legal y el A105 de Robert Boyer, quedará en el olvido.