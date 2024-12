Ford Mustang GTD: el primer vehículo de una marca americana en completar Nürburgring en menos de siete minutos

El emblemático circuito alemán de Nürburgring Nordschleife es el estándar de oro para el desarrollo de vehículos deportivos. Y el Ford Mustang GTD 2025 es el primer vehículo de una marca americana en completar una vuelta en menos de siete minutos.

Conducido por Dirk Müller, piloto de Multimatic Motorsports, el Mustang GTD de 815 CV ha dado la vuelta al circuito apodado 'el Infierno Verde' en un tiempo homologado de 6'57''685. Es el quinto tiempo más rápido para un deportivo de serie, según los registros oficiales de Nürburgring; además, el Mustang GTD es el sexto vehículo de esa categoría que supera la barrera de bajar de los siete minutos.

Este registro cumple el objetivo marcado por Jim Farley, consejero delegado de la compañía, en el debut del Mustang GTD en agosto de 2023.

«El equipo detrás del Mustang GTD empleó lo que hemos aprendido durante décadas en la pista, y diseñó un Mustang que puede competir con los mejores superdeportivos del mundo», ha dicho Jim Farley, presidente y consejero delegado de Ford. «Estamos orgullosos de ser el primer fabricante americano de automóviles con un vehículo que puede dar una vuelta a Nürburgring en menos de siete minutos, pero no estamos satisfechos. Sabemos que aún queda mucho por hacer con el Mustang GTD. Volveremos».

El éxito del Mustang GTD en Nürburgring se debe al trabajo de un pequeño y dedicado equipo de ingenieros y diseñadores, que se esforzaron incansablemente durante dos años para convertir el vehículo de carreras Mustang GT3 en el primer superdeportivo Mustang de la historia. Ford documentó sus esfuerzos en el período previo a la carrera cronometrada de Nürburgring en The Road To The Ring, un documental de 13 minutos que cubre el desafío, el drama y la emoción del desarrollo del Mustang GTD.

El documental, que está disponible en Ford.com, el canal de Ford en YouTube y Facebook es una mirada entre bastidores a las pruebas del Mustang GTD, desde circuitos icónicos americanos como Sebring, hasta sesiones de desarrollo en Nürburgring. En él aparecen Jim Farley; Muller, el director técnico de Multimatic; Larry Holt; el ingeniero jefe del programa Mustang GTD, Greg Goodall; y el director de Diseño del Mustang GTD, Anthony Colard, así como otros miembros del equipo de Ford y Multimatic.

Ampliar El Mustang GTD es el vehículo americano más rápido en dar la vuelta a Nürburgring F. P.

El Mustang GTD representa la cúspide de las prestaciones del Mustang y se beneficia de las lecciones aprendidas por el programa Mustang GT3 de Ford Performance Motorsports y Multimatic Motorsports, en particular en cuanto a aerodinámica y puesta a punto para circuitos como Nürburgring. Sin embargo, el Mustang GTD no está sujeto a las normas y reglamentos de las carreras GT3, que prohíben gran parte de la tecnología que permite una vuelta en Nürburgring por debajo de los siete minutos.

Eso incluye frenos carbonocerámicos, aerodinámica activa, un sobrealimentador y suspensión semiactiva. La carrocería de fibra de carbono, inspirada en los GT3, es un diseño familiar.

Aunque el Mustang GTD que completó la vuelta en menos de siete minutos era completamente de serie, incorporaba equipamiento de seguridad derivado del automovilismo, requerido por Nürburgring, como un asiento de competición con arnés de cinco puntos y una jaula antivuelco.