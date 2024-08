Un exclusivo Porsche para el 50 aniversario del 911 Turbo

Cuando se presentó en 1974, el Porsche 911 Turbo Type 930 traspasó los límites conocidos hasta el momento. Incorporó la tecnología turbo que se empleaba en los 917/10 y 917/30 de competición a un deportivo de producción en serie, para conseguir un rendimiento extraordinario. Esto se combinó con un diseño único y una facilidad de uso sin precedentes para el día a día. Así, ahora, en su 50 aniversario, la marca alemana ha decidido lanzar el 911 Turbo 50 Years, basado en el 911 Turbo S presentado en 2019, que rinde homenaje a ese legado y lo reinterpreta de una forma contemporánea.

Los gráficos de vinilo laterales de serie son un guiño a la decoración histórica del Porsche 911 RSR Turbo presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 1973, que se puede considerar el precursor del 911 Turbo. El nuevo vehículo de edición limitada incorpora el color exclusivo de los Porsche Turbo, el Turbonite, que hace su primera aparición en un 911. El Turbonite también se usa en áreas del capó trasero del motor, en la tapa del depósito de combustible y en el escudo de Porsche. Además, se emplea como color de contraste en el logotipo «Turbo 50» del modelo.

Otra referencia histórica es el uso de gris Antracita en el perfil del alerón trasero, en el faldón posterior, en la base de los espejos retrovisores y en las molduras de la entrada de aire. En la rejilla del capó trasero se ha colocado un escudo con el icono de un turbocompresor y los años 1974-2024. Cuando la puerta está abierta, una luz LED proyecta en el suelo junto al coche la imagen de un turbocompresor. El 911 Turbo 50 Years viene equipado de serie con las llantas 911 Turbo S Exclusive Design en color Turbonite.

911 Turbo P.F.

El interior del 911 Turbo 50 Years también evoca la historia del Turbo. Como homenaje exclusivo a los primeros modelos Porsche 911 Turbo, el icónico tapizado tartán McKenzie cubre la sección central de los asientos y los paneles interiores de las puertas. Otros contrastes en Turbonite lo diferencian aún más del 911 Turbo S de producción en serie. Estos detalles incluyen los cinturones de seguridad, los mandos, las costuras decorativas, las molduras con inserciones en cuero negro y el escudo Porsche del volante deportivo GT.

Por su parte, un logotipo «Turbo 50» iluminado aparece en los umbrales de las puertas, acabado en aluminio pulido negro. Los reposacabezas de los asientos deportivos adaptativos Plus también llevan bordado el logotipo que, además, se repite en la parte posterior del asiento trasero izquierdo. Sobre la guantera hay una placa conmemorativa de aluminio con dicho logotipo «Turbo 50» y el número de edición limitada de cada unidad. El pilar A, los parasoles y el revestimiento del techo están tapizados en Race-Tex perforado. En el salpicadero se ha colocado un reloj analógico Porsche Design Subsecond con un diseño especial.

911 Turbo P.F.

El Porsche 911 Turbo 50 Years está basado en el 911 Turbo S, que se fabrica desde 2019. Su motor bóxer de 3.7 litros y doble turbocompresor con turbinas de geometría variable (VTG) desarrolla 650 CV de potencia y un par motor de 800 Nm. Con un peso en vacío de 1.640 kilogramos, el resultado es una relación peso/potencia de 2,52 kg/CV. El 911 Turbo 50 necesita solo 2,7 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h y alcanza los 200 km/h en 8,9 segundos.

La potencia se transmite a las ruedas a través de la caja de cambios de doble embrague y ocho marchas PDK y del sistema de tracción integral activa Porsche Traction Management (PTM), que incorpora el Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) y el diferencial trasero autoblocante controlado electrónicamente, con distribución de par totalmente variable. El sistema de escape deportivo con salidas en negro es de serie. También forma parte del equipamiento estándar la suspensión deportiva Porsche Active Suspension Management (PASM), que es 10 milímetros más baja, el sistema de elevación del eje delantero y los faros Matrix LED con Porsche Dynamic Light System Plus. Los frenos carbonocerámicos PCCB son de serie y las pinzas están pintadas de negro.