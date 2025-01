Las ventas de motos crecen más de un 10% empujadas por el éxito del escúter

El sector automovilístico vive un momento muy dulce. No solo las matriculaciones de coches son las que repuntaron el pasado año 2024, la venta de motos y vehículos ligeros en España registró un crecimiento de más del 10%, con 247.927 unidades matriculadas, tal y como ha anotado la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor).

Se trata del mejor dato desde 2008, en el que se sumaron un total de 309.170 unidades. Según estas cifras, el 16,8% de todos los vehículos que se matriculan en España son una moto o vehículo ligero –categoría L de homologación–.

Incluso, sumadas a las de la última década, el parque total de motos y vehículos ligeros acumula un crecimiento del 16,8%, y se sitúa en los 5.958.395 vehículos. Asimismo, el mercado de las motocicletas es el que mejores datos obtuvo en 2024, representando un 89,6% del sector, con un crecimiento del 11,5% y un total de 222.105 matriculaciones.

«Los datos del pasado año 2024 fueron muy positivos para el sector. Pero hay que tener en cuenta que en la recta final del año contamos con el factor del cambio normativo que provocó ofertas comerciales excepcionales y un cierto número de automatriculaciones, que habrá que vender en estos primeros meses y lastrarán los datos de 2025», detalla José María Riaño, secretario general de Anesdor.

De hecho, y en referencia a los resultados del mes de diciembre de 2024, Riaño añade que «fueron extraordinarios, hasta el punto de elevar significativamente los resultados de todo el ejercicio. Por un lado, la DANA ha motivado matriculaciones excepcionales, pero sobre todo, el salto de etapa Euro de emisiones a partir de este mes de enero ha obligado a realizar muchas automatriculaciones». En detalle, «desde enero nuestro sector solo puede matricular la nueva Etapa Euro 5+. Ni esta etapa ni la anterior Euro5 están cubiertas en la regulación de las etiquetas ambientales, por eso instamos a la DGT que solucione este problema con urgencia y dar seguridad jurídica a los 850.000 usuarios afectados por esta situación», concluye.

Por segmentos, el escúter, con 117.126 unidades y un crecimiento del 6%, continúa siendo la motocicleta más popular, copando un 47,2% del total de las ventas. Por la contra, los ciclomotores registraron una caída del -8,4%, con un total de 13.463 unidades vendidas. Datos negativos debidos al agravio normativo que sufre en comparación con otros vehículos de micromovilidad.

También la moto y el vehículo ligero eléctrico registró una caída de casi el 36% con 9.573 unidades. Y es que la política de electromovilidad del Gobierno no atiende adecuadamente a estos vehículos, lo que se refleja en los datos.

Por último, el canal particular es el dominante, con un total de 187.059 unidades, 84,2% del total.

Previsión para 2025

De cara a este año se espera que el resultado vuelva a ser positivo, pero de una manera más moderada, con un crecimiento del 1% y un total aproximado de 250.700 matriculaciones.

Desde el 1 de enero solo pueden matricularse motos y vehículos ligeros que cumplan con la homologación de la Etapa Euro5+, con los nuevos requisitos de durabilidad y con el nuevo ensayo de sonido, más exigente.

Los vehículos de la categoría L son cada vez más sostenibles, pero esto no se ve reflejado en el etiquetado ambiental de la DGT. El Real Decreto que regula las etiquetas no se ha actualizado desde su entrada en vigor, y en este tiempo no han salido nuevas etapas Euro de turismo, pero sí de la categoría L, sostienen desde Anesdor durante una rueda de prensa celebrada ayer en Madrid.

Acorde a esta regulación, los vehículos de las etapas Euro5 y Euro5+ se encuentran en un vacío legal. Aproximadamente 850.000 vehículos se encuentran en esta situación. Están al nivel de emisiones de la etiqueta ECO de turismos, pero están recibiendo la etiqueta C sin cobertura legal que lo justifique. «Cabe recordar que hoy por hoy la etiqueta ECO en motos está desierta», subrayan.

Y este error en la asignación de etiquetas conlleva que tanto la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones de la mayoría de los municipios, como las diferentes políticas de incentivos discrimen a la moto y al vehículo ligero. Así, la Asociación ha instado a la DGT a solucionar este problema con urgencia, para dar seguridad jurídica a esos 850.000 usuarios.