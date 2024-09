El sector de la moto y vehículos ligeros creció un 2% en agosto

El sector de la moto y vehículos ligeros creció un 2% con un total de 17.173 unidades registradas en agosto. El último mes, pese a haber contado con un día laborable menos que 2023, muestra de nuevo cifras positivas. En lo que al acumulado del año respecta, el crecimiento del sector es de un 4,3% con un total de 160.476 matriculaciones.

El mercado más importante, el de las motocicletas, cerró el mes de agosto con un total de 15.196 matriculaciones, un 3,7% más que en 2023. Por tipo de uso, la motocicleta de carretera presentó un incremento del +9,3% (5.942 unidades), seguida del escúter con un +2,2%, (8.851 uds.), mientras que la moto de campo descendió las matriculaciones en un -26,2% (399).

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR «el ciudadano es conocedor de las ventajas que aporta la moto en la movilidad del día a día, y es por este motivo que el sector de la moto y los vehículos ligeros continúa creciendo un mes más. Llega el mes de septiembre y con él arranca un nuevo curso y las ciudades vuelven a su volumen de tráfico habitual, en el que cada vez tiene más presencia la moto. Desde ANESDOR insistimos en que es necesario que todos los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y Zonas de Bajas Emisiones, que se están poniendo en marcha en los diferentes municipios, cuenten con un capítulo específico que regule atendiendo las particularidades de la moto y de su usuario. De esta manera se estará contribuyendo a una movilidad mucho más sostenible y segura. Las motos ni son coches, ni son bicicletas y requieren algunas particularidades en estas normativas«.

Por cilindrada, el mayor crecimiento lo experimentó la alta cilindrada (>750cc) con un incremento de un +25% (2.481 unidades), seguida de la baja (hasta 125cc) que también creció, en su caso un +1,6% (8.705 uds.), mientras que la media (125cc-750cc) descendió en un -2% (4.010). Respecto a los canales de distribución, el canal particular creció un 5,5% (13.838 unidades), descendiendo el de alquiler y el de empresa en un -15% (193 uds.) y un -10,7% (1.165) respectivamente. Con estos datos, las motocicletas acumulan en 2024 un crecimiento del +6% (143.661 unidades), con el canal particular liderando este crecimiento con un total de 124.933 matriculaciones (+9,4%).

Matricilñaciones de motos y vehículos ligeros en agosto Anesdor

El mercado de los ciclomotores registró una caída del -19,3% (1.151 uds.). El único canal con datos positivos fue el de alquiler, aunque con solo 6 unidades más respecto a 2023, en total (64 unidades). El canal particular descendió un -7% (842) y el de empresa lo hizo en un -53% (245). En el acumulado anual, el conjunto de los ciclomotores cae un -17% (8.655 unidades), siendo el canal particular el que mejores datos aporta con 7.011 matriculaciones (+3,5%). Los datos negativos que viene registrando el ciclomotor se explican en parte por la sustitución progresiva por motocicletas ligeras de 125cc/11kW, en parte por el agravio regulatorio que sufre el ciclomotor en comparación con el resto de vehículos de micromovilidad (patinetes, bicicletas eléctricas, etc.).

En cuanto al resto de mercados de vehículos de categoría L, crecieron los triciclos un +12,1% (277 unidades), y también lo hicieron los cuatriciclos pesados en un +19% (359 uds.). Por su parte, los cuatriciclos ligeros cayeron un -7,3% (190). En el acumulado anual, crecen los cuatriciclos pesados +18% (3.336 unidades) y descienden los cuatriciclos ligeros, -1,1% (2.254 uds.), y los triciclos -7,3% (2.570).