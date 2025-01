Israel anuncia el inicio de la tregua tras conocer que tres jóvenes de 24, 28 y 31 años serán las primeras rehenes liberadas

Gaza disfruta de sus primeros instantes de paz después de 15 meses de guerra y una tragedia humana de casi 47.000 muertos. A las 11.15 horas (10.15 en España), el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha anunciado la entrada en vigor del alto ... el fuego en la Franja. Lo ha hecho después de que Hamás cumpliera la última exigencia del pacto al hacer públicas las identidades de las tres rehenes que serán liberadas en primer lugar. Se trata de Romi Gonen, de 24 años; Emily Damari, de 28 años, y Doron Shtanbar Khair, de 31 años. Emily Damari fue secuestrada en el kibutz Kfar Aza el 7 de octubre de 2023. Tiene doble nacionalidad británica e israelí. Doron Shtanbar se encontraba en un piso del mismo kibutz cuando sucedió el asalto de Hamás. Enfermera de veterinaria, el último mensaje que envió a sus padres fue: «Han llegado. Me tienen». Romi Gonen, de 23 años, figura entre el medio centenar de secuestrados en el festival de música Supenova. A ella y sus amigos les dispararon cuando trataban de huir en un coche. Romi recibió un disparo en una pierna.

Las tropas israelíes parecen replegarse hacia Rafah definitivamente, en el corredor paralelo a la frontera con Egipto. El momento fijado para la paz, las 8.30 horas (7.30 en España), había quedado desvirtuado, ya que el primer ministro israelí ha advertido este amanecer que la tregua no comenzaría hasta que Hamás le facilitase la identidad de las tres primeras rehenes que serán liberadas. La maquinaria de la muerte ha funcionado hasta el último momento. Ocho personas han fallecido y decenas resultado heridas en los ataques de artillería registrados desde el frustrado comienzo del alto el fuego, según medios gazatíes.

Benjamín Netanyahu avanzó anoche que su gabinete todavía no había recibido la información sobre las cautivas y, después de una madrugada de deliberaciones, ha dado órdenes al ejército para continuar con sus misiones mientras no se cumpla esta condición. «Israel no tolerará violaciones del acuerdo», ha señalado en un comunicado difundido por su oficina.

El retraso está causando una cierta confusión en los territorios ocupados. Cientos de refugiados recogen sus cosas y emprenden el regreso a sus poblaciones de origen. Hay imágenes de la nueva Policía desplegándose. E incluso la cadena Al Jazeera muestra a miembros de Hamás desfilando por el área de Rafah subidos en coches, con medio cuerpo fuera de los vehículos y con las armas en alto. Teóricamente siguen siendo objetivo de las tropas israelíes.

El pacto entre ambas partes establecía que Hamás debía informar de estos nombres con veinticuatro horas de antelación. Pasadas las cuatro de la tarde del sábado, la parte israelí avisó del incumplimiento de los plazos. Y este domingo la milicia islamista ha aducido a «razones técnicas» para no haber facilitado la lista en los plazos fijados.

No obstante, la milicia acaba de anunciar que ya ha sido entregada al Gobierno, lo que debería acelerar la aplicación del alto el fuego. Las tres rehenes que serán liberadas este domingo son Romi Gonen, de 24 años; Emily Damari, de 28 años, y Doron Shtanbar Khair, de 31 años.

Los nombres debían ser aprobados personalmente por Mohammed Sinwar, el actual jefe militar de la organización, oculto en algún lugar de la Franja desde donde dirige las operaciones contra el ejército israelí. Fuentes internas han explicado que la jefatura de Hamás se traslada las órdenes e informaciones «físicamente a través de emisarios y lleva tiempo ponerse de acuerdo sobre los nombres y la ubicación de los rehenes cuando los aviones de las Fuerzas de Defensa todavía están sobre ellos», según recoge 'The Times of Israel'.

Aun así, la milicia islamista ha querido dejar claro su «compromiso con los términos del acuerdo de alto el fuego». El intercambio de las tres secuestradas por más de 1.700 presos palestinos está fijado para las cuatro de la tarde. El Gobierno ha dispuesto un dispositivo médico y de atención psicológica en tres puntos de entrega predeterminados. Desde alli, y trs una primera revision de su salud, las tres rehenes, ya en libertad, serán trasladadas a hospitales de Israel donde se reencontrarán con sus familias. Mientras tanto, el Servicio de Prisiones parece haber agrupado a todos los presidiarios palestinos en dos cárceles, en las que aguardan su traslado.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa, el contralmirante Daniel Hagari, ha asegurado que el ejército continúa operando en la Franja, siguiendo órdenes de Netanyahu. Ha comunicado que se han realizado bombardeos de artillería y ataques con drones armados contra «objetivos de Hamás» en la mitad norte de Gaza. Al menos, hay ocho muertos, según los equipos de rescate palestinos. Ocho vidas pérdidas desde el momento en que debía aplicarse el alto el fuego.

El difícil día después

Un número apreciable de tanques recorre esta mañana el corredor junto a la frontera sur con Egipto. Mientras, continúa vigente la alerta sobre la población para que no se acerque a las tropas en sus operaciones tácticas de repliegue y así evitar incidentes. Miles de palestinos se aprestan ya a regresar a sus casas. O a lo que queda de ellas, en una Franja destrozada. La vuelta al norte serán lenta y muy complicada, puesto que los edificios han quedado reducidos a escombros.

En este sentido, el equipo de transición de Trump, que este lunes será investido presidente de Estados Unidos, trabajaría con la idea de trasladar a una parte de los refugiados palestinos fuera de Gaza hasta que se produzca la reconstrucción de sus ciudades. Uno de los destinos esbozados sería Indonesia, según NBC.

Entre 1,5 y 2 millones de gazatíes han sido desalojados de sus pueblos y ciudades a lo largo de quince meses de guerra. Viven de campamento en campamento y todos los planteamientos de rehabilitación apuntan a que deberán pasar mucho más tiempo en tiendas de campaña antes de tener un nuevo techo definitivo.

No obstante, la propuesta del gabinete entrante tiene pocos visos de salir adelante. Ni en Oriente Medio ni en otras regiones existe disposición alguna a dar pie a una crisis de refugiados. Tampoco los gazatíes parecen aceptar la idea, ante el temor a que luego no pudieran regresar a Gaza. La situación de las familias palestinas es desastrosa. La guerra ha dejado casi 47.000 muertos y un número considerablemente más alto de heridos.

Desde EE UU, el propio secretario de Estado saliente, Antony Blinken, reconocía recientemente que prácticamente no hay habitantes en la Franja que no hayan perdido a un allegado en este conflicto. Ahora, el enviado por Donald Trump, Steve Witkoff, cree que pasará semanas en Gaza para controlar que el acuerdo de paz no descarrilla por parte de Hamás o de Israel. Netanyahu ha definido esta primera fase como un «alto el fuego temporal» mientras se negocia la siguiente etapa. Su afirmación ha despertado la inquietud entre las familias de los rehenes que quedarán por liberar en el futuro, aunque el nuevo asesor se seguridad de Trump ha garantizado este sábado que todos los cautivos serán liberados. Se desconoce cuántos de ellos siguen con vida quince meses después de su captura.

Mientras tanto, el Gobierno de Netanyahu afronta una incipiente crisis, según el guión que ya estaba escrito desde el viernes, cuando los socios de la ultraderecha le dejaron claro su rechazo a la tregua. El partido del ministro de Seguridad Interior Itamar Ben Gvir, acaba de anunciar que abandona la coalición de gobierno tal y como había amenazado. El propio Ben Gvir, el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, y el ministro de Negev, Galilea y Resiliencia Nacional, Yitzhak Wasserlauf, han presentado sus dimisiones al primer ministro, anunciándole que «a partir de este momento, el partido Otzma Yehudit no es miembro de la coalición». El líder de la formación de extrema derecha entiende que el pacto con Hamás es una «rendición al terrorismo».