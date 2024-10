La violencia sexual salpica a las clases altas en Francia

Un nuevo protocolo para las mujeres que dudan si denunciar

Las víctimas de violencia sexual en París que no quieran denunciarlo de manera inmediata podrán conservar las pruebas de la agresión sufrida. La fiscalía, la prefectura de la policía y el órgano de los hospitales en la capital francesa anunciaron el jueves la creación de un dispositivo especial en este sentido. Permitirá a las víctimas que les hagan un examen médico y así dispongan de «elementos materiales» durante tres años, aunque no estén seguras de denunciar. Las autoridades parisinas quieren evitar con este dispositivo que los juicios por abusos o violaciones se conviertan en una versión contra la otra. De esta manera, la supuesta víctima dispondrá de pruebas materiales, a pesar de que denuncie varios meses después del momento en que ocurrieron los hechos. Según sus impulsores, este mecanismo no solo tiene el mérito de ofrecer un tiempo de reflexión, sino también de evitar que se archiven muchas denuncias. Además de los cuidados médicos, las mujeres agredidas recibirán apoyo psicológico. Y si al final denuncian, les harán nuevas pruebas en el hospital.