Tercer intento de Italia de utilizar los centros para inmigrantes de Albania

A la tercera va la vencida. Eso es al menos lo que pretende el Gobierno de Giorgia Meloni, que trata de reactivar los centros de deportación para inmigrantes que ha construido en Albania después de que en dos ocasiones anteriores la Justicia italiana echara por ... tierra su funcionamiento. Tras ser socorridos en diversas operaciones de rescate en el entorno de la isla de Lampedusa, situada en el centro del Mediterráneo, 49 inmigrantes que habían zarpado desde el norte de África fueron este domingo embarcados en la nave militar italiana 'Casiopea' para ser transportados hasta Albania. Está previsto que entre la noche del lunes y el martes lleguen al país balcánico para ser internados en los dos campamentos levantados por el Ejecutivo de Roma para que esperen allí mientras se gestiona la deportación a sus naciones de origen.

Todas estas personas son mayores de edad, se encuentran en buenas condiciones de salud y provienen de Bangladesh, Egipto, Costa de Marfil y Gambia, naciones consideradas por Italia seguras, por lo que en principio cumplen con las condiciones para ser repatriadas. Será en cualquier caso la Justicia italiana la que determine si pueden permanecer en los centros de Albania a la espera de que concluyan los trámites de cara a su deportación o tienen que ser trasladados a Italia. En las dos ocasiones anteriores en las que el Gobierno de Meloni trató de echar mano de esta controvertida iniciativa, los magistrados de la sección encargada de las cuestiones migratorias del tribunal de Roma ordenaron que los extranjeros fueran llevados a territorio italiano. Echaban así por tierra este proyecto tan criticado por las organizaciones humanitarias y en el que el Ejecutivo ha gastado alrededor de 800 millones de euros, pues considera que tiene un efecto disuasorio para evitar la inmigración ilegal.

En los tribunales

El Gobierno conservador de Roma espera que no se repitan en esta ocasión las trabas de los magistrados al interpretar a su favor una sentencia de la Corte de la Casación (el Supremo de Italia), que reconocería a la política el derecho a decidir cuáles son los países seguros a los que pueden realizarse las repatriaciones. La centros de Albania tendrían además otro efecto positivo, según el Ministerio del Interior, ya que 53 inmigrantes socorridos recientemente han presentado su pasaporte para evitar ser llevados a Albania, adonde sólo son transportados quienes no muestran un documento. Al enseñar su identificación, no obstante, permiten que se ponga en marcha el procedimiento acelerado de expulsión desde territorio italiano.