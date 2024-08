Bélgorod declara el estado de emergencia ante el avance militar ucraniano

Rafael M. Mañueco Miércoles, 14 de agosto 2024, 11:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La región rusa de Bélgorod, objeto de constantes ataques de las fuerzas ucranianas y vecina de la de Kursk, ha declarado este miércoles el estado de emergencia de carácter regional como primer paso, según ha reconocido el gobernador local, Viacheslav Gladkov, al establecimiento del estado de emergencia a nivel federal.

El anuncio de la declaración la hizo el propio Gladkov, quien, a través de su canal de Telegram, dijo que «la situación en nuestra región sigue siendo extremadamente difícil y tensa, con bombardeos diarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania, casas destruidas y civiles heridos y muertos».

«Por lo tanto, a partir de hoy tomamos esta decisión en todo el territorio de la región con el fin de proteger adicionalmente a la población (…) declarando la emergencia a nivel regional, seguido de un llamamiento a la comisión gubernamental con la solicitud de declarar a continuación la emergencia a nivel federal», aseguró el gobernador de Bélgorod.

Evacuación de civiles

En la vecina Kursk, en donde las tropas ucranianas ocupan, según Kiev, una superficie de mil kilómetros cuadrados de territorio y casi 80 localidades fue establecido el estado de emergencia regional el pasado 7 de agosto, justo al día siguiente de que el Ejército ucraniano iniciara su incursión, y el estado de emergencia federal lo declararon el viernes.

Esta medida, que implica fundamentalmente al Ministerio de Protección Civil ruso, está prevista en caso de catástrofes de todo tipo, incluidas las de carácter natural, incendios de gran magnitud y para hacer frente a las necesidades de la población civil en caso de conflictos armados. Prevén evacuaciones, como las que ya se están llevando a cabo desde el fin de semana en Kursk y Bélgorod, restricción de acceso a las zonas más peligrosas, creación de centros de acogida y reparación urgente de infraestructuras vitales que hayan podido sufrir daños, en este caso a causa de los bombardeos.

Además, desde el sábado, en las regiones de Bélgorod, Kursk y Briansk está vigente el estado de alerta antiterrorista establecido por el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, medida más bien dirigida, no contra las tropas ucranianas, contra las que ya lucha en ejército de Moscú en su intento de expulsarlas de territorio ruso, sino contra la población civil para restringir su privacidad, movimientos y derechos de propiedad. También para impedir protestas y difusión de vídeos que pongan en cuestión la eficacia de las fuerzas armadas rusas.

Por otro lado, el ejército ucraniano, según informes aún no confirmados, llevó a cabo durante la madrugada ataques con drones contra tres aeródromos militares rusos: uno situado en las afueras de la ciudad de Vorónezh, la base aérea de Borisoglebsk, al este de la región de Vorónezh, y el aeródromo de Savasleika en la región de Nizhni Nóvgorod. No hay todavía información sobre las consecuencias de estos bombardeos. El Gobierno de Kiev no ha dicho nada al respecto, salvo que se dispararon drones contra varias regiones rusas sin concretar los objetivos.

Las regiones rusas afectadas por los ataques de los aparatos aéreos no tripulados ucranianos han sido Kursk, Bélgorod, Oriol, Rostov del Don, Vorónezh, Nizhni Nóvgorod, Volgogrado y Briansk. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirma que esta pasada noche los sistemas de defensa antiaérea derribaron 117 drones ucranianos en ocho regiones del país, así como cuatro misiles tácticos.

