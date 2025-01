Una estampida causa decenas de muertos en el Kumbh Mela, la mayor concentración humana del planeta

El Maia Kumbh Mela, la mayor concentración humana que se ha celebrado en el planeta y que este año se estima atraerá más de 400 millones de visitantes, ha vuelto a ser noticia en la madrugada de hoy después de que una estampida protagonizada por ... una muchedumbre de peregrinos arrollara a centenares de personas. Funcionarios dijeron que personas fueron pisoteadas mientras peregrinos se congregaban en la confluencia de dos ríos sagrados en la Maha Kumbh Mela, una de las mayores reuniones del mundo. La cita religiosa que se celebra como cada doce años en Prayagraj, en el Estado de Uttar Pradesh, es un hervidero de gente que se apresura a sumergirse en las aguas de tres ríos sagrados -Ganges, Yamuna y el mítico Sarasvati- en lo que se considera una de las fechas más auspiciosas del calendario hindú, marcada por la posición del sol, la luna y Júpiter.

Mientras los peregrinos se apresuraban a bañarse, una barrera que había sido dispuesta por la organización se rompió y cientos de personas que dormían en las orillas del río fueron pisoteadas, al tiempo que el pánico generalizado cundía entre la gente y se desataba el caos, señalaron funcionarios del gobierno en declaraciones recogidas por The New York Times. Videos y fotos de la escena mostraban personas en el suelo, con sus cuerpos y rostros cubiertos, y personal de emergencia llevando a personas en camillas y a ambulancias. Los organizadores de la cita religiosa aún no han publicado cifras de víctimas, aunque fuentes locales calculan que las víctimas se pueden contar por decenas.

El gobierno del estado de Uttar Pradesh, donde se encuentra Prayagraj, estimó que más de 400 millones de personas asistirían desde todos los rincones de India a un festival que tiene seis semanas y media de duración y que se prolonga entre los días 13 de enero y 26 de febrero. Para albergarlos a todos, el gobierno construyó una ciudad temporal a orillas del Ganges, con tiendas de campaña, baños, calles, puentes flotantes e instalaciones de gestión de residuos. El gobierno también levantó plataformas de baño temporales utilizando sacos de arena para facilitar que la gente entrara al agua.

Se da la circunstancia de que horas antes de que estallara la tragedia , Yogi Adityanath, ministro principal de Uttar Pradesh, había instado a los peregrinos a realizar sus rituales en plataformas cercanas en lugar de empujar para llegar a la confluencia. Lo cierto es que los funcionarios gubernamentales se han vuelto mucho más organizados y han extremado la seguridad de los peregrinos después de la tragedia desatada en 2013, cuando una estampida en los andenes del tren causó al menos 36 muertos. Este año, el gobierno de Uttar Pradesh había empleado tecnología más sofisticada para monitorear la entrada y salida de personas, valiéndose un ejército de drones y de la Inteligencia Artificial para monitorear a las muchedumbres y adelantarse a episodios como el que ha ocurrido.

Los peregrinos que se sumergen en el Sangam, en los conocidos como 'shahi snan' o baños reales, buscan liberar el alma y proteger a las siguientes 88 generaciones. Un espectáculo instalado en la desmesura, la mayor concentración humana del planeta, que sólo el primer día recibió la visita de 35 millones de devotos. Las cifras de esta cifra son mareantes y obligan a desplegar una logística de pesadilla. Quinientos kilómetros de caminos sobre planchas de metal, 160.000 alojamientos temporales en terrenos inundables que volverá a cubrir el Ganges cuando se desate el Monzón, cerca de 50.000 agentes para garantizar la seguridad, 7.000 autobuses desplegados por orden de las autoridades locales, 150.000 aseos portátiles, miles de cámaras y drones para extremar la seguridad… El presupuesto ronda los 1.000 millones de dólares, una inversión que las autoridades locales están seguros de que recuperarán con creces.