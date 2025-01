Trump moviliza a decenas de miles de personas para montar el nuevo escenario de la investidura

Decenas de miles de voluntarios trabajan en un cambio de escenario para la juramentación presidencial en Washington después de que Donald Trump ordenara este viernes trasladar la ceremonia a un espacio cubierto debido a la tormenta de hielo y nieve que azota el Estado. Nervios, ... muchos nervios se han desatado en la capital. Ha habido numerosas reuniones de urgencia. Apenas nadie en la organización ha pegado ojo, planificando cómo cambiar una investidura que había costado preparar meses de esfuerzo.

Para todo existen planes de emergencia. O casi. A nadie le inquietaba demasiado el frío washingtoniano hasta que el presidente electo dio la orden, agobiado por la voracidad de un soplo ártico incompatible con una celebración durante largas horas al aire libre. En cuatro décadas no había sucedido algo así. Lo seguro es que la Policía, los agentes a caballo y los efectivos de la Guardia Nacional son tipos duros, pero probablemente hayan respirado de alivio.

Los congresistas reciben desde este viernes cientos de llamadas de los votantes de sus Estados agraciados con una entrada para los actos de este lunes sin saber quéw deben hacer ahora. Trump va a prestar juramente en la Rotonda del Capitolio, un impresionante salón ubicado justo debajo de la gran cúpula del edificio y que simboliza el epicentro de la institución. Cumplió 200 años en 2024., El arquitecto William Thornton lo construyó evocando el Panteón de Agripa romano, pero los frisos que lo decoran narran la história americana. Este sábado está ocupado por una legión de operarios que montan un escenario a toda velocidad.

Existe un problema. En el nuevo ceremonial no cabe todo el mundo. El comité especial del Congreso que se encarga de organizar la ceremonia presidencial había repartido 220.000 entradas para todos los fastos de la investidura, desde la juramentación al desfile inaugural de la presidencia, absolutamente espectacular. Pero no hay forma de meter a todos, así que el comité ha tenido la brillante idea de informar que serán entradas «conmemorativas»; es decir, un recuerdo histórico de lo que pudo ser y no fue.

El desfile, por recomendación de Trump, no se hará en la calle; en unas avenidas donde los boletines meteorológicos apuntan que estarán brillantes de hielo y nieve, con seis grados bajo ceroen el ambiente y la sensación térmica de -12º. El presidente electo ha dicho que se. traslade del National Mall al Capital One Arena, el enorme pabellón cubierto donde el líder republicano ofrece precisamente este domingo su 'mitin de la victoria'. El problema es que únicamente tiene capacidad para 20.000 personas.

En la mente del presidente electo hay un prisma que está cambiando. Ha tenido en los últimos cuatro años un problema de tamaño. Surgió en 2017 cuando los medios publicaron que la envergadura de su primera juramentación presidencial había sido menor a la de Barack Obama, que anteriormente concitó un público más numeroso. Trump quería ahora unos fastos a lo grande, y eso podría haber supuesto un problema con las inclemencias meteorológicas. Pero el magnate parece haberse convencido de que lo que perderá ahora presencialmente en las calles, lo multiplicará este día 20 de enero en las televisiones las redes sociales. De hecho, se trabaja contrarreloj en un guión para que todas las horas del ceremonial se enfoquen al público catódico.

Los primeros datos apuntan a que tendrá una audiencia histórica en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo. Y confía en su amigo, asesor y propietario de X, Elon Musk, para amplificar cada minuto en internet. El propio líder republicano ha colgado en su red, Truth Social, que será «una experiencia muy hermosa para todos, ¡y especialmente para la gran audiencia televisiva».

Las fuerzas de seguridad parecen relativamente más calmadas. Trasladar la juramentación a espacios cerrados contribuirá en favor de la seguridad de un presidente electo que en la campaña electoral fue objeto de un atentado con un rifle en un mitin al aire libre. La Policía ve alejarse el temor a los accidentes del público por resbalones sobre el hielo o problemas con los cascos de los caballos de la guardia en el pavimento. Las bandas de música que tocarán en el evento se han mostrado contrariadas por perder la espectacularidad del evento, pero contentas porque sus instrumentos no sufrirán los fallos propios de temperaturas tan bajas.

¡Y los ciudadanos? Este sábado miles de personas barajan si anular sus viajes a Washington y quedarse cómodament en casa presenciando la investidura y el resto de actos en televisión. Washington ofrece 35.118 habitaciones de hotel y el 80% de ellas estaban reservadas para la noche del domingo. En las redes sociales se ha despertado un efervescente debate: desde quienes creen que Trump se ha amilanado porque un neoyorquino debe estar entrenado para el fío hasta quienes sugieren instalar pantallas gigantes para quienes no quepan en el lugar del desfile y hasta quien ofrece a la venta los jerseis y la equipación de nieve que había comprado para asistir a la ceremonia.