Una Melania gélida y con los ojos en sombra encabeza el clan Trump

La primera dama manifiesta su propósito de retomar su campaña contra el ciberacoso

El atuendo que lució este lunes no va a hacer mucho por mitigar la fama de Melania Trump como mujer enigmática, esquiva, opaca. Son cualidades que se extienden también a sus tareas como primera dama: en el primer mandato de su marido, de hecho, tardó mucho en establecer su residencia en la Casa Blanca, porque prefirió quedarse en Nueva York con Barron, y nunca mostró grandes deseos de abrazar las tradiciones que acompañan al cargo -digámoslo así- de esposa del presidente. En aquellos años se solía llamar a Ivanka 'primera hija', por considerarla más comprometida con las funciones representativas que su madrastra.

En este retorno, han cundido las dudas sobre el papel que va a asumir Melania. El 'New York Post' llegó a publicar que iba a convertirse en 'primera dama a tiempo parcial', una fórmula sin precedentes, pero la propia Melania ha descartado ese distanciamiento de sus obligaciones. «Cuando tenga que estar en Nueva York, estaré en Nueva York. Cuando tenga que estar en Palm Beach, estaré en Palm Beach. Pero mi primera prioridad es ser madre, ser primera dama, ser esposa», dijo la semana pasada en la Fox. De hecho, aclaró que ya había hecho las maletas y había elegido mobiliario para la residencia presidencial. En esa misma conversación, Melania, de 54 años -24 menos que su marido-, quiso presentarse como persona de ideas propias: «Tengo mis propios pensamientos. Tengo mi propio sí y mi propio no. No siempre estoy de acuerdo con lo que mi esposo dice o hace, y eso está bien». En campaña, por ejemplo, manifestó su postura favorable al aborto como «derecho esencial».

Es habitual que las primeras damas de EE UU promuevan la conciencia sobre algún asunto social. Melania ya ha avanzado que retomará su campaña Be Best, centrada en combatir el ciberacoso entre los más jóvenes. «Empecé en la primera administración y no tuve mucho apoyo de nadie -se ha quejado-. He sido criticada y sé que eso seguirá, pero no va a detenerme de hacer lo que sé correcto. Estoy aquí con un objetivo: ayudar a los niños y a la siguiente generación».