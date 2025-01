Una ceremonia 'alternativa' en el Capitolio

El interior de la rotonda del Capitolio era un hervidero este sábado. Decenas de operarios descargaban y montaban equipos de luces y sonido, gradas y tribunas. El frío glacial que congela estos días Washington DC había obligado a cambiar a última hora el protocolo de ... la investidura presidencial de Donald Trump, que se celebrará el lunes, y a trasladar su acto central del exterior de la sede del Congreso de los Estados Unidos al interior. Las cajas que empujaban los técnicos y tramoyistas estaban rotuladas y en ellas se podía leer 'escenario alternativo'. Había un plan B.

Salvo cuando el acto se ha realizado de urgencia, las investiduras de los presidentes de los Estados Unidos se llevan a cabo en ceremonias públicas al aire libre. Incluso con muy mal tiempo: durante la segunda investidura de Ulysses S. Grant, el 4 de marzo de 1873, que se celebró a 15 grados bajo cero, varios cadetes y guardiamarinas se desmayaron por el frío y sufrieron congelaciones. El discurso de Grant fue inaudible por el viento incluso para quienes estaban con él en el estrado.

La del lunes no será la primera vez que un vórtice polar obligue a cambiar esta ceremonia. El frío y una tormenta de nieve obligaron a trasladar en 1909 la toma de posesión de William H. Taft a la Cámara del Senado. Aunque la ocasión más reciente fue la de la segunda investidura de Ronald Reagan, el 21 de enero de 1985, hace 40 años, cuando, según los registros meteorológicos, la sensación térmica osciló entre los 23 y los 29 grados bajo cero.

Lo recordaba este pasado viernes el mismo Donald Trump al tomar la decisión del cambio de ceremonia: Debido a la «ráfaga ártica que está barriendo el país», «he ordenado que el discurso de investidura, además de las oraciones y otros discursos, se pronuncie en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos, como lo hizo Ronald Reagan en 1985, debido al tiempo muy frío», afirmó el presidente electo en un comunicado difundido a través de Truth Social, su propia red. «Los diversos dignatarios e invitados serán llevados al Capitolio. ¡Será una experiencia muy hermosa para todos, y especialmente para la gran audiencia televisiva!».

Trump añadía que se va a abrir al público el Capital One Arena, un pabellón deportivo con capacidad para 20.356 personas, en el que se podrá seguir la ceremonia a través de pantallas gigantes. Es un aforo insuficiente, porque se había estimado la asistencia de unas 250.000 personas para las zonas de público con acceso libre. «Me uniré a la multitud en el Capital One, después de mi juramento», aseguró. «Todos los demás actos seguirán siendo los mismos, incluido el mitin de la victoria en el Capital One Arena, el domingo, y los tres bailes de investidura el lunes por la noche».

En cuanto a los 220.000 invitados de 'primera fila', los que iban a presenciar el juramento frente al Capitolio, el cambio de planes obligará a reubicarlos, pues no podrán ver la toma de posesión en el interior del edificio. Desde el equipo de Trump se ha propuesto, como compensación, que se queden en casa y guarden las invitaciones como recordatorios históricos.

20 de enero desde 1937

El conjunto de actos que conforman la investidura presidencial ha ido cambiando con el tiempo. Se celebra a mediodía del 20 de enero desde 1937, con el segundo mandato de Franklin D. Roosevelt. Si el 20 cae en domingo, se celebra una ceremonia a puerta cerrada ese mismo día y se repite con todos los demás actos en público el 21.

Las fechas excepcionales lo han sido por cuestiones extraordinarias. Mientras tomaba una copa con sus amigos, el vicepresidente Harry S. Truman fue llamado con urgencia a la Casa Blanca el 12 de abril de 1945. Roosevelt había muerto. Truman fue nombrado presidente allí mismo. Lyndon B. Johnson juró su cargo a bordo del Air Force One el 22 de noviembre de 1963, tras el asesinato de Kennedy, y Gerald R. Ford accedió al cargo el 9 de agosto de 1974 en la Casa Blanca tras la renuncia de Nixon.

El formato actual, con la fachada oeste como telón de fondo del juramento, es reciente. Lo estableció Ronald Reagan para su primera investidura, en 1981, por cuestiones de espacio para el público y ahorro de costes. Antes se usaron como escenario otras fachadas del mismo edificio o la Casa Blanca.

En cuanto a todo el ceremonial de la toma de posesión, también ha cambiado mucho porque se rige por la tradición. La constitución estadounidense indica que el único acto obligatorio es el juramento presidencial. E incluso este fue alterado, pues a la fórmula obligatoria se le añadió en 1881 la coletilla «que Dios me ayude».

Lo que en tiempos de Washington era una simple ceremonia de juramento se ha convertido en un acontecimiento de un día de duración.Los actos incluyen un servicio religioso por la mañana en la iglesia de San John; el té con la pareja presidencial saliente en la Casa Blanca; el traslado de ambos hasta el Capitolio;el juramento y el discurso inaugural; la despedida honorífica del presidente y primera dama salientes; la firma de los primeros documentos en el cargo; un almuerzo inaugural en el Capitolio; un desfile militar y varios bailes.