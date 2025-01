Nía habló hace meses de un desagradable episodio con una «señora conocida»: «Me hizo la vida imposible»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de enero 2025, 21:18 | Actualizado 21:32h. Comenta Compartir

La polémica está servida. El presentador canario de TVE Roberto Herrera denunció en el programa 'El Salpique' de Radio Mogán una desagradable situación vivida por Nía Correia y provocada por Ana Obregón, durante la grabación del spot de la noche de Fin de Año de 2022 de la tele pública. «La hizo llorar», enfatizó Herrera, pero puede que la cantante canaria ya hablara de este episodio meses antes.

El perfil de X, la antigua Twitter, Algo pasa TV Oficial ha recuperado la intervención de Nía en un podcast, en el que habla de una «señora conocida del mundo del corazón», sin desvelar su nombre, que la trató «fatal» durante la grabación de un anuncio.

«Da la casualidad de que en ese anuncio no salgo, pero no saben por qué, a lo mejor pensaron que soy una estúpida, pero esa señora me hizo la vida imposible», relató la canaria.

«Me trató muy mal y paré de rodar, me fui llorando, nunca me había pasado. Si me pasa ahora, en vez de llorar le digo dos palabras y me marcho, la dejo a ella sola, que quería su momento. Me marché y cuando ella se fue salí a grabar yo», ahondó.

La ganadora de Operación Triunfo compartió con los oyentes que el equipo de grabación le comentó que, como era una chica joven, empezando, «la señora» la pagó con ella.

😳💥 Nia habló hace meses en un podcast sobre un episodio muy desagradable con “una señora muy conocida” durante la grabación de un spot. ¿Se refería a Ana Obregón? pic.twitter.com/gnGAi9tWFS — Algo Pasa TV Oficial (@Algopasatv) January 18, 2025

A la pregunta de qué hubiera dicho en televisión, pero nunca pudo, Nía respondió que hubiera insultado a «esa señora», porque la hizo salir de su lugar de trabajo llorando y soportando «comentarios muy feos». «Me hubiera gustado decirle que necesitaba ayuda psicológica, me hubiera gustado ponerla en su sitio, pero ya luego mucha gente se lo ha dicho», concluyó.

La versión de Ana Obregón

La bióloga se ha pronunciado sobre las declaraciones de Roberto Herrera en programas como 'TardeAR' y 'Ni que fuéramos Shh' negando la mayor y asegurando que «nunca» ha tratado mal a nadie.

Según su versión, la cantante canaria llegó dos horas tarde a la grabación del spot, tiempo que la mantuvo esperando. A Nía, agregó, no le gustó ni su maquillaje ni su vestuario, por lo que hizo falta buscarle uno nuevo. Aseguró que lo único que hizo fue intentar «relajarla», debido a que presentaba un «ataque de nervios».

Por último, responsabilizó a la canaria de haberse perdido un servicio religioso por la memoria de su hijo fallecido Aless Lequio. «No llegué a la misa de mi hijo por culpa de ella», una declaración bastante criticada por usuarios de X.

Nía contraataca

La artista canaria, por su parte, no se ha pronunciado de forma explícita sobre el tema. Durante la jornada de ayer, compartió en X una foto con el vestido que lució en el spot que sí grabó para TVE. «Estás para un anuncio», le comentaba un usuario, a lo que ella respondía con iconos de risas.

Este sábado, en su perfil de Instagram, subió una historia bailando y con un texto que reza: «Lo importante; me voy a Viña del Mar en febrero, chiques!!».