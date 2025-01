Ana Obregón «hizo llorar» a Nía antes de las Campanadas de TVE de 2022

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de enero 2025, 16:52 Comenta Compartir

Algunos se habrán dado cuenta y otros no, pero lo cierto es que en el spot publicitario de las Camapanadas de Fin de Año de Televisión Española de 2022 faltaba uno de los rostros protagonistas de la gala. La grancanaria Nia Correia, que ese año fue la encargada de comerse las uvas en directo junto a Roberto Herrera, decidió no participar y ahora este ha desvelado por qué.

El presentador ha asegurado en el programa 'El Salpique' de Radio Mogán, que Ana Obregón trató de forma cruel a la extriunfita, lo que provocó que la joven se pusiera a llorar y se negara a grabar.

Herrera asegura que el trato fue hiriente y si bien no entró en detalles, sí dejó entrever que se trató de algo relacionado con su físico. «Lo que vi, y lo que vieron mis compañeros de Los Morancos sobre cómo trató Ana Obregón a Nía en la grabación, me hizo caer un mito», confesó Herrera. «La niña es muy guapa, joven. Por eso no sale Nía en el spot nacional, porque se negó a salir porque la hizo llorar. Los Morancos y yo lo pasamos muy mal».