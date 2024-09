Aprende a escoger el collar ideal para cada momento

Lunes, 30 de septiembre 2024, 11:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El collar es uno de los accesorios más versátiles y elegantes que puedes usar para complementar cualquier look. Desde una sencilla reunión de trabajo hasta una cena formal, el collar adecuado puede transformar tu outfit, dándole el toque final perfecto. Pero con tantas opciones disponibles, a veces puede ser complicado saber cuál es la mejor elección para cada ocasión. Por eso, te traemos algunos consejos para ayudarte a elegir el collar ideal según el momento y el estilo que quieras proyectar.

Cuando hablamos de collares, la clave está en saber combinar el tipo de pieza con el atuendo y la ocasión. Hoy en día podemos encontrar collares tan distintos como podamos imaginarlos: largos, cortos, de perlas, de plata o de oro y cada uno de ellos tiene un lugar en tu vestuario. Pero, ¿cómo saber cuándo usar uno y cuándo usar otro? Todo depende de factores como la forma del escote, el evento al que asistirás y, claro, tu propio estilo personal. Así quevamos a desglosar algunas opciones para que encuentres tu próximo collar perfecto.

Colgantes cortos o gargantillas para looks casuales

Si estás buscando un collar para el día a día o para ocasiones informales, los collares cortos o gargantillas suelen ser una gran elección. Estas piezas, que se ajustan más al cuello, son perfectas para acompañar atuendos casuales o semi-formales. Combinan muy bien con camisetas básicas o blusas con escote en «V», dándote un toque chic sin ser demasiado llamativo.

Las gargantillas de plata o los colgantes sencillos pueden ser tu mejor aliado si quieres un look minimalista, pero con estilo. La plata, por ejemplo, es un material muy versátil que se adapta a prácticamente cualquier tono de piel y outfit, lo que la convierte en una opción segura para el día a día. En las opciones de collares básicos de marcas como TOUS puedes encontrar opciones ideales a las que además puedes agregar un toque personal con un pequeño colgante o un detalle que tenga algún significado especial para ti.

Elegancia con collares de oro para eventos formales

Cuando llega el momento de asistir a una cena de gala, una boda o cualquier evento formal, los collares de oro son la elección por excelencia. El oro es sinónimo de elegancia y lujo, y no hay mejor momento para lucirlo que en una ocasión especial. Dependiendo del diseño, puedes optar por un collar más sencillo, como los collares tira de oro con unos pequeños diamantes de TOUS, y si tu vestido ya tiene muchos detalles, por una pieza más llamativa si el atuendo es más discreto.

Un collar de oro corto con un diseño delicado puede combinar a la perfección con un escote tipo corazón o palabra de honor, mientras que uno más largo y con piedras puede complementar perfectamente un vestido sencillo y elegante. Además, el oro es atemporal, por lo que invertir en una pieza de calidad te permitirá lucirla en varias ocasiones sin que pase de moda. Eso sí, recuerda que menos es más: si optas por un collar de oro llamativo, trata de mantener los otros accesorios más discretos para no recargar el look.

Perlas: el clásico que nunca falla

Si hay un tipo de collar que ha demostrado ser un clásico a lo largo del tiempo, ese es el de perlas. Las perlas son sinónimo de elegancia y feminidad, y aunque a menudo se asocian con eventos formales, también pueden usarse en entornos más casuales si se elige el diseño adecuado.

Para ocasiones formales, un collar de perlas cortas es ideal para complementar un vestido de cóctel o un atuendo más refinado. Si quieres un look más moderno, puedes optar por perlas más grandes o combinarlas con otros materiales como el oro o la plata. Para un look diario o de oficina, las perlas también funcionan muy bien, siempre y cuando el diseño sea sencillo y no demasiado llamativo. Un toque de perlas puede agregar sofisticación a cualquier atuendo sin ser demasiado formal.

¿Cómo combinar materiales y colores?

Elegir el material correcto para tu collar es casi tan importante como el diseño. La plata tiende a ser más versátil y moderna, perfecta para looks minimalistas o informales. El oro, por otro lado, transmite elegancia y lujo, ideal para eventos más sofisticados. El oro blanco, que combina la pureza de los tonos fríos con el lujo del oro, es una excelente opción si prefieres un estilo refinado pero con un toque moderno.

Cuando se trata de combinar colores, lo ideal es que tu collar complemente, pero no compita con el resto de tu atuendo. Si tu ropa es de colores neutros, un collar con piedras de colores o detalles llamativos puede aportar dinamismo al look. En cambio, si tu outfit ya tiene varios colores, un collar más sencillo será la mejor opción para no sobrecargar el conjunto.

Conocer el tipo de evento y el estilo que quieres proyectar te ayudará a tomar la decisión correcta. Desde collares de oro para ocasiones formales hasta gargantillas y colgantes cortos para el día a día, siempre hay un collar perfecto para cada momento. Opta por materiales y acabados de calidad, ya que eso también suma elegancia. Recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda y que el collar refleje tu personalidad.