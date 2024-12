Anabel Pantoja presenta a su hija a un «amigo para toda la vida» en la playa de Las Canteras La creadora de contenidos ha compartido en Instagram un emotivo momento, protagonizado por su bebé y por un elemento sin el que no se entendería el archipiélago

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de diciembre 2024, 19:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

'En los ojos de un isleño, siempre se ve la mar', reza la expresión popular. Anabel Pantoja no es isleña, pero casi. Como ella misma se define en su perfil de Instagram, es una «sevillana 'adoptá' en Canarias». Tanto es así que no solo ha fijado su residencia —su ansiada 'Villa Panto'— en Gran Canaria, sino que también ha dado a luz a su hija en la ínsula. Y precisamente su bebé y un elemento sin el que no se entendería la isla redonda son los protagonistas de esta historia.

La creadora de contenidos ha compartido con sus seguidores en la citada red social un emotivo momento. Uno de esos que dejan huella. La sevillana ha mostrado en un vídeo el día en que presentó a su hija Alma el mar, «un amigo para toda la vida», según sus propias palabras.

El lugar escogido por la sobrina de Isabel Pantoja para tal encuentro fue el paseo de la playa de Las Canteras, en la capital grancanaria.

«Presiento que será una sirenita y no querrá salir del mar», apostilló la mamá primeriza en su publicación.