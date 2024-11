Anabel Pantoja muestra su tripa tras su maternidad y pide empatía: «Hay gente muy cruel»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de noviembre 2024, 18:03 | Actualizado 18:26h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El pasado 23 de noviembre, Anabel Pantoja daba la bienvenida a su primera hija, Alma. Desde entonces, la influencer ha compartido su experiencia como madre primeriza en sus redes sociales, mostrando con naturalidad tanto los momentos emotivos como las dificultades del postparto. Según expone la influencer en su cuenta de Instagram, no todo han sido palabras de apoyo, ya que también ha sido objeto de críticas en algunos medios de comunicación.

La influencer reivindicó en un vídeo la importancia de normalizar las emociones y el cuerpo tras el parto, recordando que detrás de su vida pública también hay una persona con sentimientos: «Sé que soy una persona pública, porque yo lo he decidido, pero es verdad que hay gente muy cruel».

La sobrina de Isabel Pantoja no ha ocultado cómo ha quedado su cuerpo tras el parto: «Esta es mi barriga ahora, un poco colgona. Me encantaría decir que estoy perfecta, pero la realidad es esta. Aún así, estoy feliz porque he traído al mundo a la niña más maravillosa».

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la sevillana pidió empatía ante las críticas: «Yo entiendo que os puedo no caer bien, porque a mí no me cae bien todo el mundo, ¿pero qué he hecho malo? Estoy con un océano por medio de toda mi gente, mi familia y mis amigos, porque yo he querido, porque aquí está mi casa. Que me manden un ramo de flores mis amigas y yo llore con lágrimas... ¿Me puedo emocionar?«.

