Ana Obregón responde a la polémica con Nia: «Déjame vivir en paz»

Ana Obregón no se ha quedado callada ante la polémica con la cantante Nia Correia: «Estoy en shock, muy dolida y espero que me dejen en paz de una vez por todas», afirmó este lunes en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Fue el presentador Roberto Herrera quien desveló recientemente un supuesto encontronazo entre ambas durante la grabación del spot de las campanadas de 2022 de RTVE, asegurando que la actriz había tratado tan mal a Nia que esta decidió no participar.

Según Obregón, la cantante llegó dos horas tarde, lo que le impidió acudir a una misa homenaje de su hijo fallecido, Aless Lequio, y se puso a llorar porque no le gustaban ni el maquillaje ni el vestuario. «Yo no le pregunté por qué nos hizo esperar, solo le dije por favor date prisa, y fue decisión de TVE que se fuera a relajar porque había un horario y ya está. Yo jamás he tratado mal a nadie», aclaró.

La actriz también le dedicó unas palabras a Herrera: «¿Por qué Roberto saca esto ahora? ¿El público sabe quién es Roberto? Estrena hoy un programa. Esto es una operación. Utilizan hacer daño a una mujer (...)». Y añadió una pulla más: «A Roberto le deseo mucha suerte en su programa, a ver si le ve alguien».

