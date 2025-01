Amor Romeira y Belén Esteban regresan optimistas a Madrid tras visitar a Anabel Pantoja

CANARIAS7/Ep Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de enero 2025, 15:48 Comenta Compartir

Anabel Pantoja informó este lunes que su hija Alma evoluciona favorablemente tras permanecer dos semanas hospitalizada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Tras acompañarla durante este difícil momento, tanto Amor Romeira como Belén Esteban han regresado a Madrid para retomar sus compromisos profesionales; mientras Romeira permaneció una semana en la isla, Esteban realizó una visita relámpago de 24 horas junto a su marido, Miguel Marcos.

Ambas amigas han coincidido en mantener la máxima discreción sobre el estado de salud de la pequeña, respetando los deseos de privacidad de la familia. «Que tengan un poquito de respeto», ha pedido Romeira, quien además ha desmentido que el hospital habilitara una sala privada para la familia como se había rumoreado: «Es mentira. Ahí estábamos todo el mundo con la gente que estaba en la UVI de neonatos».

Amor Romeira regresa a Madrid tras acudir a Gran Canaria para apoyar a Anabel Pantoja. Ep

Por su parte, Belén Esteban ha agradecido el cariño recibido y la discreción de la prensa: «Muchas gracias por el cariño, yo no voy a decir nada». La colaboradora ha destacado el vínculo especial que mantiene con Pantoja: «Si a mí me hubiera pasado, ella no me hubiera dejado sola tampoco. Hemos estado juntas en muchos momentos importantes de nuestras vidas».

Las dos coinciden en transmitir un mensaje de optimismo. Mientras Romeira ha confirmado que «me quedo mucho más tranquila porque ella ya ha hecho partícipe que todo va mejor», Esteban ha concluido con una sonrisa: «Muy contentos de estar con ella, con David y de darle nuestro apoyo siempre como ella nos lo da a nosotros».

Dos semanas desde el ingreso de Alma

El pasado sábado 11 de enero se desató la preocupación cuando la familia Pantoja y varias figuras conocidas de la televisión viajaron a Gran Canaria para acompañar a Anabel tras conocerse el ingreso y el delicado estado de salud de su hija, Alma.

La familia Pantoja estuvo prácticamente al completo: Isabel Pantoja, tía de Anabel, acudió junto a su hermano Agustín, coincidiendo en el hospital con Kiko Rivera. Mientras tanto, Isa Pantoja ya había dejado la isla antes de su llegada. Asimismo, el círculo cercano de Anabel no dudó en mostrarle su apoyo, entre ellos la presentadora Belén Esteban, la influencer majorera Amor Romeira y la colaboradora Raquel Bollo.