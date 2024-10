Gran Canaria cierra satisfecha su paso por San Sebastián Gastronomika

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de octubre 2024, 20:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La 26ª edición del congreso San Sebastián Gastronomika cerró este jueves sus puertas. Una edición en la que Gran Canaria cierra satisfecha su participación, a través de la muestra gastronómica que ha realizado en la zona expositora del congreso con un restaurante itinerante, durante tres días. Este jueves, prescriptores y medios especializados como Traveler, Cuina, El Ideal, Málaga en la Mesa y Diario Vasco, entre otros, fueron comensales del Comedor Gran Canaria.

«Cerramos nuestra presencia en San Sebastián Gastronómika con una muestra de cocina apegada a territorio. Siete cocineros de la Gran Canaria han venido a mostrar, con distintos menús, a medios de comunicación, chefs y otros prescriptores nacionales e internacionales, la gastronomía de la isla a través de nuestros productos locales y sus platos. Además, nos hemos reencontrado con Terrae, un proyecto que se reeditará el próximo año en Gran Canaria, donde ponemos en valor el producto local y la gastronomía, desde lo rural» afirma la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso.

Así, en esta tercera jornada, los chefs Óscar Dayas (restaurante Mar Gastrotasca) y Marina Tudanca y Alejandro Sosa (restaurante Maraca) fueron los encargados de mostrar una propuesta gastronómica informal y actualizada, elaborando un menú a 6 manos para la ocasión. Lubina de Aquanaria con salsa de tomates verdes e hinojo; pulpo con satay de cacahuetes y papas arrugadas salteadas; y brioche al vapor de cochino negro, salsa de foie, mayonesa de guayaba y nube de queso curado fueron los entrantes que se armonizaron con un vino blanco, Tamerán Verdello 2022.

«Para nosotros es un orgullo estar aquí mostrando lo que hacemos en nuestro restaurante, con recetas diferentes que hemos aprendido a lo largo de estos años, pero siempre poniendo la importancia en el producto local. Desde hace varios años, muchos jóvenes cocineros estamos haciendo cosas chulas en la isla y es de agradecer el impulso que estamos recibiendo por parte del Cabildo y de la Cámara de Comercio visibilizar estos proyectos y que mucha gente se interese por la gastronomía de Gran Canaria», apunta Alejandro Sosa, del restaurante Maraca.

Albóndigas de frisona guisadas en yogurt tandoori con panipuri y chutney de papaya; royal de cabrito encebollado sobre torrija, gyoza de menudillos y pivot de sus sesos; y canelón de conejo en salmorejo, bechamel de mañana, camarón y reducción de sus jugosa las finas hierbas fueron los platos principales que se acompañaron de un vino tinto Tamerán Listán Negro, de la Bodega Tamerán incluida en la DO Vinos de Gran Canaria y situada en San Bartolomé de Tirajana.

El postre fue protagonizado por el plátano, que los cocineros elaboraron en diferentes texturas para ponerle el broche dulce a esta propuesta gastronómica.

«Me parece muy interesante la gastronomía de Gran Canaria. Siempre me ha interesado la isla por el clima y porque lo conocemos como el paraíso de Europa y porque tiene productos muy naturales y exóticos. Y hoy he probado platos muy creativos y lo he podido compartir con otros colegas expertos gastronómicos, lo que me ha parecido una experiencia muy especial: me ha encantado la lubina de Aquanaria con salsa de tomates verdes e hinojo», apunta Meng Zong Lee, periodista especializada de Taiwan.

«Participar con Gran Canaria Me Gusta en este congreso, mostrando nuestro producto local, tan variado y de tanta calidad, así como nuestra cocina, es todo un orgullo y una responsabilidad que esperamos haya gustado a todos los comensales», afirma Óscar Dayas, chef de Mar Gastrotasca.

Ambrosías en los vuelos de Binter desde San Sebastián a Gran Canaria

Esta misión se completa estos días con la colaboración entre la consejería de Desarrollo Económico, Tirma, Binter Canarias y la Cámara de Comercio, en la que las tradicionales y mundialmente conocidas ambrosías Tirma con la imagen del programa Gran Canaria Me Gusta que están siendo distribuidas en todos los vuelos de la aerolínea Binter que conectan Gran Canaria con la capital donostiarra los días 6, 10, 13 y 17 de octubre, acompañando la participación de la isla en el congreso Gastronomika y apoyando la relación entre ambas poblaciones.

El programa Gran Canaria Me Gusta es un programa de promoción y comercialización que lleva a cabo el Cabildo a través de la colaboración de la Cámara de Comercio, que se ha ido fortaleciendo de forma progresiva llegando a una inversión en 2024 de más de un millón de euros. A través de él se ha ido poniendo en valor la gastronomía local, hasta alcanzar en pocos años seis estrellas Michelín.

También gracias al trabajo de este programa Madrid Fusion ha mirado a Gran Canaria para la celebración del evento de gastronomía y territorio «Terrae» y se han complementado todas las acciones de apoyo al sector de la gastronomía con actividades relacionadas con la dinamización de la economía desde el sector primario, tratando de poner en valor la calidad del producto, el respeto y cuidado del territorio.

