Vinófilos, la nueva casa del chef José Luis Espino

Lo primero que Espino pone sobre la mesa no es su espuma de burgaos, lo que viene a contarnos es que él es cocinero y lo dice a boca llena, orgulloso y desde la humildad que siempre lo ha caracterizado.

«Vinófilos lo es todo en el mundo del vino. Ningún local puede presumir de tener 1.700 referencias en vinos, de cualquier parte del mundo y eso es esta casa». Además, apunta, que «en materia gastronómica siempre lo han hecho fantásticamente bien, desde que abrieron sus puertas y tanto en El Zarcillo como en Vinófilos, con Gonzalo y Génesis a la cabeza siempre se ha comido de manera excepcional y de eso se trata, de seguir avanzando y seguir mejorando, porque siempre se puede mejorar.»

Más allá de un diseño de carta

Como bien apunta Espino, la marca de Vinófilos ya está interiorizada en el mercado como referente en todo lo que al mundo del vino se refiere. No solo se trata de ir al local a disfrutar de un buen vino, además, asesoran, atesoran, recomiendan e imparten formación. De hecho, nos dice que él fue alumno de Vinófilos. Una apuesta sobre la que no cabe ninguna duda: integral y transversal a la que no le falta nada y ejemplo perfecto de modelo de éxito.

Así que ahora toca, desde esa misma esencia que un día dio forma y contenido a Vinófilos, dar forma y contenido a la propuesta gastronómica, equilibrando ambas y convirtiendo este local en un referente absolutamente integral, como apuesta segura e inequívoca también en cocina.

No se trata de añadir platos desde la inspiración de Espino sino de algo mucho más profundo. Toca revisarlo todo, toca cuestionarlo todo, toca mantener lo que funciona y aportar mejoras a lo que se precise. También toca añadir, no solo en lo que a propuestas se refiere sino a conceptos que ya funcionan en otras partes del mundo y que en Gran Canaria también tendrán su espacio, en este local, probablemente el más bonito de la capital grancanaria.

Más allá del local

Mario Reyes, alma de Vinófilos y José Luis Espino se entienden sin hablarse y eso ya nos hace que disparemos las expectativas muy arriba, porque, ellos, juntos, en el mimo local, desde los mismos principios y con las mismas metas, contagian ilusión.

Cuando les pedidos que nos adelanten alguno de los cambios que se vienen nos dicen que están en plena tormenta de ideas, escuchándose entre todos, aportando y sumando y, como único ejemplo nos cuentan que podemos ir imaginado el catering Vinófilos.

Toca también ponerle pasión a todo lo que impulsen de lo contrario, reconocen, ninguno de los dos sabría hacerlo. Aprender y crecer juntos, apostar y probar y enseñárselo al mundo. Atreverse y empeñarse hasta conseguirlo.

Poco que tocar

Espino insiste en que en un local como Vinófilos y con el equipo que lo forma, poco hay que tocar y prácticamente nada hay que mejorar. Ahora, con uno más en el equipo, de lo que se trata es de seguir avanzando, de ser capaces de enamorar y sorprender a todo aquel que traspase sus puertas y, sobre todo, «de dar valor a lo que ya tiene valor».

16 años trabajando en cocinas para Espino, las mejores del mundo, por cierto, y Reyes que desde los 20 años arrancó un sueño en el que sigue creyendo y que ha logrado posicionarlo como referente pluscuamperfecto: dos grandes que se unen para hacer crecer y creer que nuestra isla es sede gastronómica sin complejos de ningún tipo. Y por supuesto, ambos prometen que la despensa canaria seguirá presente, siempre.