Vinófilos abre con éxito el mayor salón de vinos del archipiélago

Organizado junto a la Cámara de Comercio y el Cabildo de Gran Canaria la distribuidora de vinos 'Vinófilos' celebra en estos días de finales de noviembre la 10ª edición del «Tasting Room», el mayor salón de vinos del archipiélago, que comenzó con su primera convocatoria en el año 2008. En la jornada de ayer domingo, dirigida al público general, lograron convocar a más de 800 personas que acudieron a ExpoMeloneras, el Centro de Convenciones Multifuncional que el grupo Lopesan tiene en el sur de la isla. Hoy esperan a más de 1200 profesionales de la hostelería que están citados para disfrutar y conocer las últimas añadas y novedades de las bodegas presentes.

El Tasting Room de Vinófilos es un gran salón de catas en el que más de 80 bodegueros tienen la oportunidad de presentar ante el público sus vinos, ofreciéndolos y comentándolos directamente con los asistentes. La mejor manera de conocer un producto como el vino es dialogando en primera persona con su elaborador sobre su origen, comprendiendo su metodología, condiciones climáticas, variedades de uva, todo aquello que reúne el complejo concepto del «terroir». Son más de 800 vinos disponibles para la cata, los que conforman el amplio catálogo de esta empresa canaria. Se trata de un acto normalmente dirigido a profesionales, pero esta empresa canaria lleva años abriendo este tipo de evento al el público particular

En esta edición, además, junto a la marca «Gran Canaria Me Gusta», han contado con un importante protagonismo un grupo de bodegas elaboradoras de la isla, algunas de las cuales son distribuidas ya desde hace años por el grupo Vinófilos. Han tenido la oportunidad de exponer ante un numeroso y especializado público sus productos, con la posibilidad de abrir nuevas líneas de negocio, acercando el vino canario al empresariado hostelero, poniendo en valor también con el público general la exponencial evolución cualitativa que estas bodegas han conseguido en los últimos años.

Para las bodegas representa una oportunidad fantástica de poder exponer sus productos a una gran cantidad de público especializado y para Vinófilos el Tasting Room significa una gran acción comercial en la que por un día sacan al hostelero de su negocio para compartir con ellos, con carácter distendido pero profesional, dándoles a conocer una gran diversidad de productos en el mejor de los ambientes.

Cada edición ha contado con una mayor repercusión mediática, y es que el Tasting de los últimos años ha contado siempre con figuras de relevancia en el sector. David Seijas, sumiller del Restaurante El Bulli, Custodio López Zamarra, uno de los más importantes sumilleres del país, José Peñín, director de la más importante guía de referencia de vinos nacionales, Josep Roca, sumiller de un tres estrellas Michelin como el Celler de Can Roca, y Ferrán Centelles, sumiller de elBulli y coordinador de la publicación del Sapiens del Vino de la 'Bullipedia',

Todos ellos han sido los predecesores de la invitada de honor de esta edición 2024: Sarah Jane Evans. Evans es una de las grandes embajadoras internacionales del vino español. De hecho su tesis final para la obtención del Master of Wine fue un profundo estudio sobre la contribución de los almacenistas a la calidad del vino de Jerez. Sobre nuestro país ha escrito múltiples artículos para la revista Decanter. El pasado mes de enero fue condecorada con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, galardón otorgado por el Rey Felipe VI.

Entre sus publicaciones, destacan libros de éxito internacional como «The Wines of northern spain: from Galicia to the Pyrenees and Rioja to the Basque Country» (2018), «The wines of Green Spain» (2022) y el más reciente «The Wines of Central and Southern Spain: From Catalunya to Cadiz» (2024) en el que hace un recorrido por España incluyendo vinos tanto de las Islas Baleares como del archipiélago canario. Evans explora cada región, relata su historia, analiza las tendencias actuales en enología y viticultura fijándose en los principales productores del momento.

Un nuevo éxito de esta empresa canaria en beneficio de la cultura del vino en general en nuestras islas y para el desarrollo de la formación enogastronómica hostelera. Necesaria en el interminable avance hacia la excelencia profesional del sector.