Rita la Cantadora: el nuevo local de comida consciente en la capital grancanaria

Llegar a las puertas de este local es lo más parecido a encontrar un oasis de salud y bienestar. De hecho, precisamente esto es lo que motivó a sus dueños, Francisco Alegre y Lucia Barea a concebir este espacio. Uno y otro fueron descubriendo, a lo largo de los años como las intolerancias y ciertos alimentos generaban malestar en su organismo y, sobre todo, como identificaron el qué y el cómo de cada alimento, de cada proceso o de cada aditivo podían llevarlos a la enfermedad.

Entraron en un proceso de investigación profunda, de análisis exhaustivos, de prácticas, pruebas, errores y aciertos hasta dar con el producto y el tratamiento correcto para que la alimentación nunca sea un enemigo del organismo, sino todo lo contrario, una fuente de energía, de salud y de bienestar.

Y lo mejor de todo es que cada plato que elaboran está irresistiblemente delicioso, cargado de propiedades y sin efecto nocivos de ningún tipo para el organismo.

El lugar ideal de comidas para llevar

A bote pronto todo esto puede parecer difícil de conseguir y no se equivoca. Detrás de cada creación hay años de búsqueda, y de práctica. Lucía, amante de la cocina, se empeñó en conocer cada alimento, lo que aportaba y lo que restaba. Además de adentrase en la selección libre de sulfatos de cada alimento: todo aquí proviene de cultivos con certificación ecológica.

Se adaptan al clima y a la huerta que no deja residuos por el camino y, para cuando algo tiene que venir desde más lejos, ambos se ocupan de estudiar su trazabilidad y su certificación. Aquí nada se queda a capricho del azar y la meticulosidad es uno de los adjetivos calificativos de este local.

No hay gluten, no existe ni por asomo la contaminación cruzada, no hay proteína láctea en ninguna de sus elaboraciones, incluyendo el soberbio «ritamisú» que, tan pronto como pruebe este postre no se lo volverá a comer en ningún otro lugar y sin atisbo ni sombra alguna de azúcares procesados.

Ampliar «Ritamisú» de Rita la Cantadora C7

Todo ello se ha materializado en este local, Rita la Cantadora, un espacio de comidas para llevar, donde cada una de las elaboraciones cumple a raja tabla los exigentes requisitos expuestos. Variedad, frescura y sabor se unen en sus expositores, de martes a domingo, con opciones de lo más apetitosas, como su lasaña boloñesa, sus batatas asadas con salsa, su crema de berenjenas o de calabaza asadas a la brasa, su vinagreta de puerros asados o una gustosa ensalada de zanahorias entre otros.

Ampliar Crema de beranjenas asadas de Rita la Cantadora C7

Más de diez opciones diarias y diferentes en este especial local, porque todo lo que encuentre aquí y se le antoje, se habrá cocinado esa misma mañana. Nada de lo que consuma pertenece a precocinados ni envasados, pudiendo llegar a decir sin error, que cada elaboración va de la tierra al plato, pasando por la intervención de las expertas manos de Lucía.

Ampliar Ensalada de zanahorias C7

Brasas, leña y carbón

Pero si hay un corazón que late de manera especial en este local es su horno y el olor a auténticas brasas que se encienden cada mañana. Carbón y leña de olivo y encina estimularán su olfato una esquina antes de llegar y ante sí encontrará el aroma, siempre estimulante, de unas brasas de verdad.

Ampliar Pollos a la brasa de Rita la Cantadora C7

Pollos que se cuidan con mimo y especial atención durante todo el proceso de asado y donde el sabor a ese humo, auténtico y natural, está presente en cada mordisco. Además de una jugosidad extraordinaria con tres sencillos ingredientes que le acompañan: limón natural, ajo fresco y sal. Sin duda, uno de los mejores pollos asados que se puede encontrar en la isla.

Además, una imponente barbacoa, con brasas de carbón y el aroma de la leña también sirve para la cocción magnífica de las múltiples elaboraciones con verdura fresca y de temporada que construyen cada plato. El sabor de su crema de calabaza o el de los puerros es único y adictivo.

Ampliar Crema de calabaza y batata asadas de Rita la Cantadora C7

Asesoramiento y cuidado experto

Como bien nos cuenta Francisco, el nombre del local no se debe a la conocida «cantaora» andaluza sino más bien a esa acepción que todos oportunamente utilizamos cuando no queremos hacer algo: «que lo haga Rita la cantaora» y esta es la esencia y el testigo que tomaron.

Ponernos a cocinar en casa comida sana, equilibrada, libre de intolerancias y desde el respeto y cuidado de nuestro organismo se advierte como una tarea complicada y muchas veces hasta nos cuesta darle textura y sabor, así que, para eso mismo, ellos han abierto las puertas de este honesto y delicioso local, no solo para todos aquellos que suman limitaciones en su alimentación sino para cualquiera porque han conseguido lo más difícil; que todo esté y resulte extraordinariamente sabroso y apetitoso o como dice Lucía: la física y la química natural del producto y del proceso al servicio del alimento y no al revés.

Ampliar Parte del equipo de Rita la Cantadora: de izquierda a derecha, Luisa Borotau, Francisco J. Santana y Lucía Barea C7

Y no quieren que nos olvidemos de su equipo, día a día, cuidando, mimando, etiquetando y atendiendo con meticulosidad cada elaboración y proceso. Del asesor gastronómico con el que repasaron cada receta, durante tres intensas semanas, desde la mañana y hasta la noche: el chef y asesor gastronómico, Ale de la Nuez y la generosidad y las recetas que compartió con ellos Alexis del Restaurante El Invernadero en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

Y así es Rita La Cantadora, un universo de alimentación consciente, pensada, probada y elaborada desde la honestidad y el respeto a la materia prima y a los seres humanos a los que nutre y alimenta. Sin aditivos, sin conservantes, sin químicos, ofreciendo en sus expositores la mejor versión de la alimentación que existe.

Fachada del local C7

Y no salga del local sin echar un vistazo a los productos que venden, de manera exclusiva: su pan sin gluten de Panteff, la mejor versión que existe hoy por hoy en el mercado, así como una selección de bebidas y apetitosos y equilibrados snacks.

Pan sin gluten de Panteff en Rita la Cantadora C7