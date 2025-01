Los constructores reclaman más fondos para la vivienda: «Hay dinero a espuertas pero falta gestión»

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de enero 2025, 15:00 | Actualizado 16:07h. Comenta Compartir

La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, volvió a reclamar que se activen medidas urgentes para solventar la emergencia habitacional que sufren las islas.

La representante de los constructores afirmó que por primera vez en los últimos 30 años, la vivienda vuelve a ser «la mayor preocupación» de los ciudadanos y que cada vez está más lejos tanto la posibilidad de adquirirla como de alquilarla.

Según Salud Gil, el déficit entra la creciente demanda y la escasa oferta debe convertirse en «un asunto de Estado» y destinar fondos de todos los departamentos gubernamentales en los que el dinero no haya sido productivo y «canalizarlos» hacia la política de vivienda. «Hay que implementar los presupuestos, es imprescindible».

Falta de presupuesto

En los últimos años se ha cuestionado por una buena parte de la opinión pública cuáles son los problemas que han causado la inactividad en la construcción de viviendas. Para Salud Gil, la partida presupuestaria que se dedica a esta materia en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma no deja «ninguna posibilidad» de activar la parte privada de vivienda ni tampoco la totalidad de la pública, dejando un presupuesto «insuficiente».

Indica que en los presupuestos de 2024 quedó «muchísimo dinero» sin ejecutar, algo que no debería volverse a repetir si se quiere solventar la problemática a corto plazo. Destaca que El Plan Estatal de vivienda no se ha ejecutado en su totalidad y que sería conveniente estudiar la posibilidad de poner el plan a disposición del Decreto Ley de medidas urgentes, buscando la sinergia entre ambos planes. «El problema no es que no haya dinero sino que ese dinero no se gestiona, añadió Salud Gil.

«El problema es que los planes estatales de vivienda se han llenado de argumentos y se han vaciado de presupuesto»

Asimismo, valoró que las tareas previas a conseguir los presupuestos ya se han realizado en materia urbanística y en la comprobación de la disponibilidad de los distintos ayuntamientos y la viabilidad económica de utilizar el derecho de superficie como pilar de la comunicación público-privada. «Todos esos deberes están hechos pero si no hay presupuesto, fracasamos».

Según datos del Istac, en Canarias, en los últimos 11 años, la población aumentó en 120.000 personas y el número de hogares en un 6,3% (50.410). En ese periodo, solo se construyeron 18.000 viviendas, por lo que existe un déficit de 32.000 casas.

Rescatar el antiguo modelo

La patronal de la construcción realizó un análisis de todos los Planes Estatales de Vivienda que se han desarrollado en los últimos 44 años, llegando a la conclusión que los que mejores resultado han obtenido siempre, contaban con dos elementos: «Un presupuesto suficiente y una iniciativa privada motivada», acompañada a su vez por la solvencia de la demanda.

Para cumplir esta tarea, Salud Gil aboga por «resucitar» los préstamos convenidos, dinamizando el acceso a una hipoteca por parte del comprador.

En el pasado, el Ministerio de Vivienda, en función de los intereses, marcaba un interés tipo para los préstamos que fueses susceptibles de financiar viviendas protegidas, ofertándolos a la banca para ver cuánto dinero estaban dispuestos a prestar a este interés, produciéndose una subasta.

Tras ello, se hacía un paquete de préstamos convenido tanto al promotor como al comprador, cubriendo el Gobierno la mitad de los intereses, haciendo que el comprador tuviese una hipoteca asumible, aparte de contar con una ayuda a la entrada.

Salud Gil rompió una lanza en favor del Gobierno regional, el cuál, asegura, ha hecho un ejercicio de responsabilidad poniendo las bases para un cambio de modelo en la política de vivienda, tomando también medidas en materia de simplificación administrativa para las autorizaciones y licencias urbanísticas.

