La incertidumbre no frena al cliente británico, que lidera la facturación turística en Gran Canaria

Ni la inflación o la incertidumbre financiera y política. Ni siquiera la aparición de conflictos armados en el panorama internacional. Nada frena al cliente turístico del Reino Unido y su deseo por escapar de la nube permanente que identifica su rutina. El británico no está dispuesto a renunciar a su semana de vacaciones en Gran Canaria y se ha posicionado no solo como el de mayor presencia y volumen sino como el que más gasta en su estancia en Gran Canaria. «Cerraremos el mercado británico en 2024 con una cifra histórica, por encima de nórdicos y alemanes, como el principal mercado de clientes de la isla», afirmó Pablo Llinares, director gerente de Turismo de Gran Canaria, para destacar a continuación que «lo más importante no es el volumen de visitantes sino el comportamiento de estos en el destino, la facturación que genera y cómo se reparte. Ahora lo que vemos en el británico es una tendencia a moverse más por toda la isla, repartiendo así la riqueza que genera por toda la geografía insular y que el gasto económico de este cliente es superior a la media del resto de mercados nacionales. Por lo tanto, estamos atrayendo a un turista de mayor poder adquisitivo, con la intención de que ese gasto se quede en nuestra isla».

El director gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, ofreció este análisis a modo de introducción de la jornada de presentación para el sector profesional de las claves los mercados británico y polaco, realizada el pasado 22 de octubre, en el Centro Insular de Turismo de Playa del Inglés, ante una audiencia conformada por unas 80 personas y con la presencia de Pino León, jefa de Promoción Turística. Llinares explicó que la jornada se enmarcaba en los actos de preparación de la presencia insular en la feria internacional World Travel Market de Londres, y pretende ofrecer una visión panorámica de la situación de estos mercados nacionales y ofrecer con ello acompañamiento y asistencia a las empresas y profesionales de la isla que se desplacen a la capital británica.

El británico es el cliente principal de la isla desde el ejercicio de 2022 cuando finalizaron las limitaciones de la pandemia. Entre enero y agosto, aterrizaron en la isla 682.132 clientes británicos, un +11,1% en la comparativa interanual. Mientras, se contabilizaron 472.414 pasajeros británicos durante la temporada de invierno 2023-2024, siendo esta cifra un 14% superior a la de la temporada anterior. Anteriormente, el 2023 se cerró con 947.449 +20% interanual y se espera que el 2024 alcance, al menos, el millón. Con todo, el cliente británico representa el 22% del total que llega a Gran Canaria y éste, a su vez, el 17% sobre el total de turistas británicos en Canarias.

Sin embargo, lo más destacable para la Consejería de Turismo en base a su estrategia 2021-2025, es que la estancia media es actualmente de 8,8 días, por lo que, si bien se reduce la media de días que el británico, en general, dedica a viajar; en el caso de Gran Canaria sube respecto al dato anterior, que estaba en 8,23 días. El mercado británico en Gran Canaria facturó 1.102 millones de euros durante el ejercicio de 2023, un 20% de la facturación total del sector. Mientras el gasto turístico de los clientes británicos en Gran Canaria fue de 1.413 euros en 2023, es decir un 7,7% superior respecto a la comparativa interanual.

Katerina Bomshtein, promotora de Turismo de Gran Canaria en Reino Unido e Irlanda, ofreció los datos del mercado británico junto a Juana Rosa Alemán, técnico responsable de la promoción turística en este mercado, explicaron que estas cifras contrastan con la situación económica del Reino Unido ya que, si bien se consiguió evitar la recesión, el crecimiento económico es muy débil. Las profesionales vinculadas a Turismo de Gran Canaria apuntaron que el gasto público es actualmente el principal impulsor del producto interior bruto, mientras que la inversión comercial está estancada, igual que el comercio exterior, que se mantiene débil, debido a las barreras comerciales con la UE y a las tensiones a nivel mundial.

Bomshtein avanzó un aumento de la inflación para finales del 2024 del 2,2% al 2,6%, como consecuencia de las incertidumbres del comercio mundial, costes salariales y de energía. En 2025 se espera que la inflación empiece a bajar y con ello, un aumento del consumo. La libra se ha mantenido fuerte frente al euro durante 2024, sobre 1,18€.

Pero las restricciones de la política fiscal del nuevo presupuesto anual de 30 de octubre, que ya se ha anunciado como «doloroso», con el notable incremento de los impuestos, provocará pérdidas en el valor de la libra para 2025.

Este escenario no es el óptimo para el desarrollo del sector turístico, pero las expertas de Turismo de Gran Canaria fueron contundentes al respecto. La pandemia ha reforzado el interés de los británicos en viajar, favorecido, además, por la flexibilidad de trabajo híbrido, ampliamente aceptado en el Reino Unido, y que, además, se refleja en la demanda sostenible para los viajes vacacionales. Con todo, los números de los británicos en Gran Canaria son de récord, tanto en volumen como en gasto.

Los números de salidas de los británicos al extranjero están llegando a niveles pre-pandémicos, sin superarlos aún, pero mostrando fuerte recuperación, tanto en el volumen, como en el gasto. En general, el gasto por día y por viaje han aumentado más de 20% desde 2019 y sigue en una evolución positiva. Por lo tanto, sentenciaron que «a pesar de la presión del coste de vida, los británicos siguen considerando sus vacaciones de sol y playa como absoluta prioridad en sus gastos, con la demanda de viajes al extranjero en crecimiento».

En este sentido apuntaron que 30,6 millones de británicos, el 56% de los adultos británicos disfrutan de al menos unas vacaciones en el extranjero, teniendo el 72% de ellos entre 35-44 años y el 76% pertenecen a familias con niños. Más del 30% pudo realizar dos o más escapadas vacacionales durante el último año. El 54% de los adultos británicos sondeados aseguraron que planean gastar más en sus próximas vacaciones en el extranjero

Pero la situación económica sí afecta el comportamiento del consumidor. En primer lugar, busca conseguir mayor valor por el precio pagado, optando por todo incluido reduciendo días de vacaciones (7 en vez de 10), o, eligiendo viajar fuera de la temporada, pero no está dispuesto a bajar la calidad de sus salidas.

Las vacaciones de Sol y Playa siguen liderando, aunque su cuota cae. Mientras, las escapadas de ciudad y los viajes de naturaleza y más activos ganan poco a poco en popularidad.

El perfil del turista británico en Gran Canaria describe a un cliente que viene principalmente a descansar y disfrutar del sol, la playa, los paseos y la piscina. Se quedan en el Sur, pero también, empiezan a optar por incluir una visita o varias visitas a Las Palmas de Gran Canaria. Valoran la seguridad y tranquilidad. 59% son empresarios, 61% vienen en pareja, 18% lo hacen con hijos y el 69% son repetidores.

