- ¿Cómo cierra el año el sector extrahotelero?

- Lo cierto es que en relación a los turistas y los rendimientos económicos, todo va muy bien. Los precios han seguido subiendo, en línea a la inflación de los últimos cuatro años, que ha sido terrible, por lo que el crecimiento real de los precios no es tanto como el que se supone, pero aún así estamos con unos rendimientos récord. El número de visitantes también va camino de una cifra histórica, a pesar de que la estancia media de los clientes ha disminuido y el número de pernoctaciones no está subiendo al mismo nivel.

Por otra parte, las estadísticas oficiales todavía no recogen bien el desplazamiento hacia la vivienda vacacional, cuyo peso es del 34%, mientras que el sector extrahotelero es un 20%. Esto, unido a que en las zonas turísticas, muchos complejos se han residencializado, o practican un alquiler vacacional ilegal, haciendo que haya menos oferta de establecimientos extrahoteleros y que las ocupaciones sean altas.

- ¿Cómo se ha permitido que llegue hasta este punto el fenómeno de la residencialización?

- Cuando empezó a popularizarse el turismo en la década de 1960, el que compraba la parcela turística decidía si quería hacer un uso residencial, mixto o explotarlo turísticamente. Luego, el Plan de 1996 dictaba que las parcelas tenían ser turísticas, pero permitiendo que las que estaban residencializadas se quedasen. No se permitía el uso mixto pero sí la convivencia de ambas dentro de la zona turística. Esto durante años no se ha cumplido y la inspección turística del Gobierno de Canarias empezó a sancionar a aquellos que hacían un uso residencial de un complejo dedicado a la explotación turística. Esto lo han frenado los ayuntamientos solicitando una ordenanza provisional para la que la Consejería de Turismo ha dado un plazo de dos años.

Turismo permite a los que, cuando se haga la especialización de usos, puedan demostrar que antes del 1 de enero de 2017 hacían un uso residencial, puedan seguir haciéndolo. Esa especialización corre a cargo de los municipios y ningún ayuntamiento de Canarias lo ha hecho. Entonces, la realidad es que nadie tiene consolidado el uso, nadie ha hecho sus deberes.

Decadencia comercial «Nos influye bastante más que a los hoteles ya que ellos ofrecen más servicios que nosotros»

- ¿Cuál sería una solución que contentase a todas las partes?

- El siguiente paso que va a dar el Gobierno es reformar la ley del turismo de 1995 y todas las posteriores que la han seguido y unificarlas en una sola norma. Va a ser dificilísimo porque el problema es que como nunca hubo control de los ayuntamientos, a los que hacen uso residencial desde 2017 no creo que haya forma de contentarles, porque en algún sitio va a haber que poner el límite para que el sector siga viviendo. Hay que darle una vuelta a la unidad de explotación para que sea atractiva para los propietarios y para que reciban una cantidad justa por el negocio que están haciendo, si bien, cuando eso se consiga el propietario va a tener que entender que es un empresario, y afrontar tanto los beneficios como las pérdidas, va a tener que involucrarse de verdad en el negocio.

-¿No se podrían ampliar los plazos a 2025 o 2026?

- El problema es que a lo largo de la historia se han ido poniendo diferentes límites con las diferentes normativas, han sido tantas rayas que si ponemos otra hasta el 2026 sabemos que va a haber otra en 2032. Tiene que haber un límite, que en caso de presentarse una denuncia sobre alguien que no cumpla la ley, esa situación se pueda ejecutar para evitar que cuando algún propietario no quiera hacer modificaciones en el inmueble, que sean necesarias para realizar una actividad turística y no pague, no aparezca la inspección y elimine la unidad de explotación de todo el complejo. Si compras una unidad en un complejo turístico, te has quedado con una habitación de un hotel, tienes que cumplir la normativa.

Lo que no se puede hacer es sacar una ley y archivarla porque los ayuntamientos no se atreven. ¿Por qué están la Fecam y todos los municipios turísticos calientes con la ley del turismo vacacional? Por qué les va a tocar hacer un trabajo que durante todos estos años no han hecho para no perder votos y van a tener que meterse con sus votantes y en muchos casos sancionarlos porque no se acogen a lo que dice la nueva ley o incluso lo que decía la anterior respecto a las actividades clasificadas.

- La Fecam ha conseguido que el Gobierno suavice la ley del alquiler vacacional, ¿cómo afecta esto al sector extrahotelero?

- Siempre es bueno que se trate de dar satisfacción a todo el mundo. Esta medida a nosotros, a priori, nos perjudica poco porque habla de que los municipios podrán ampliar su porcentaje de vivienda vacacional siempre y cuando presenten un informe que justifique que tienen las infraestructuras necesarias y cumplen con la capacidad de carga, algo que desde luego no abre la puerta a que se pueda realizar vivienda vacacional dentro de las parcelas turísticas con lo cual a nosotros en principio nos va a afectar poco y es una cosa que puede ser positiva si la vivienda vacacional se sitúa en sitios donde realmente no hay otro modelo y generamos que lleguen ingresos turísticos a donde antes no llegaban.

En ese caso, me parece fantástico que hayan abierto la mano y además pienso que la gente del Gobierno no ha tenido que ceder a regañadientes porque era algo que tenían a rajatabla sino que realmente han visto que es una medida lógica.

Responsabilidad «A los municipios les toca hacer un trabajo que no han querido hacer hasta ahora para no perder votos»

-¿Y en la capital?

- El problema con Las Palmas de Gran Canaria es que, aunque podamos definir algunas zonas como Guanarteme o Las Canteras como zonas turísticas, lo cierto es que desde su origen han estado mezclados los usos residenciales y turísticos y en edificios residenciales, los que se destinan al turismo van a generar tensiones porque aumenta mucho el precio. Hay que balancear. Es cierto que no se ha construido vivienda pública, que las 200.000 viviendas que dicen que hay vacías, muchas no están habitables o están lejos de los núcleos de población y para colmo hay una ley de vivienda estatal que hace que la gente se asuste de alquilar su vivienda, por lo que balancear todo eso resulta súper difícil, incluso más complejo que en las zonas turísticas.

- El sector hotelero está en un proceso de renovación, ¿el extrahotelero está siguiendo esa línea?

- En el sector extrahotelero se pueden distinguir dos tipos de alojamientos, los que tienen pocos propietarios y está unificada, por lo que funcionan prácticamente como empresas y sí se están aprovechando de los planes de modernización, haciendo una gestión profesional para actualizarse y modernizarse, y luego están los que tienen grandes comunidades de propietarios, en los que no todos los intereses son iguales y la toma de decisiones a la hora de modernizarse es mucho más lenta.

Ahí es donde se produce un retraso en cuanto a la imagen que dan al cliente pero todo el mundo sabe que las inversiones que hacen en modernización te revierten en los precios y en la ocupación, con lo cual esa es una de las cosas que tiene que entender todo propietario de un alojamiento turístico. En un momento determinado tienes que sacrificar tus ingresos para aumentarlos mucho en un futuro y así revalorizar la unidad.

- ¿Cómo afecta a los complejos convivir con centros comerciales en un estado decadente?

- A nosotros nos influye bastante más que a los hoteles ya que ellos ofrecen dentro de sus establecimientos muchos más servicios que nosotros, con lo cual la gente acude a los supermercados y a la restauración, por lo que la apariencia y la oferta que hay nos hace bastante más daño, al igual que le pasará a la vivienda vacacional y toda la gente que no dispone de tantos servicios dentro de sus establecimientos, pues no queda ninguna duda que nos hace bastante daño.