Las recetas del Informe Draghi vislumbran nuevas oportunidades de futuro para Canarias

Es una realidad que Canarias sufre en la actualidad una serie de problemas estructurales que lastran su evolución y desarrollo. Una serie de desafíos que provocan que Canarias esté cada vez más lejos de Europa, quien también se aleja cada vez más de Estados Unidos y China en la carrera por ser potencia mundial.

En un profundo análisis del Informe Draghi, publicado por expresidente del Banco Central Europeo, (BCE), Mario Draghi, hace tan solo unas semanas, José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), valoró que Canarias no solo tiene un grave problema de competitividad y productividad, dos rasgos que comparte con la Unión Europea, principal receptor del Informe, sino que cuenta con un serio problema de formación, tal y como muestran constantemente los malos resultados de las universidades canarias y los alumnos de las islas en los informes PISA.

Una dificultad a la que se suma el descenso de la inversión en los últimos años, tanto de forma privada como pública, algo que repercute de forma también clara en otro obstáculo para los canarios, la «dramática» escasez de vivienda.

«Es imposible que Europa avance radicalmente en innovación mientras mantiene su Estado del Bienestar por otro lado»

Según Francisco, este déficit está muy lejos de resolverse, ya que Canarias no está «haciendo prácticamente nada» para incrementar la falta de oferta que es el principal problema, por lo que avisa que es una complicación que va a perdurar en el tiempo.

A ello se le suma, la inmigración ilegal, que, asegura, no solo está siendo un quebradero de cabeza para aquellos organismos dedicados a esa materia sino que afecta a todas las administraciones públicas.

Asimismo, mencionó que Draghi recoge en su informe que los servicios avanzados «tienden a desarrollarse mejor» en economías de aglomeración, propias de las grandes urbes, algo que el archipiélago, a causa de su territorio finito y condición de región ultraperiférica, nunca podrá alcanzar.

El presidente del CES recordó también que el Informe Draghi es esencialmente un plan de reconversión industrial y no posee elementos ni ideas innovadoras para sectores como el turismo y la agricultura, que también están inmersos en un proceso de cambio y evolución en Canarias.

Alternativas para Canarias

Sin hacer el documento mención específica para Canarias en esta materia, Francisco reconoce que existen alternativas en donde Canarias «podría funcionar».

En primer lugar, se encuentra el potenciamiento del sector aeroespacial, al que Draghi le da mucho protagonismo y donde Canarias ya viene haciendo progresos desde hace décadas, como demuestra haber puesto en órbita un satélite íntegramente desarrollado dentro del archipiélago o una importante inversión en la isla de Fuerteventura.

Al mismo tiempo, ante el más que probable aumento de inversión en Defensa que va a realizar la Unión Europea, Francisco opina que Canarias «se puede aprovechar muchísimo» pero que existe un conflicto al haber «un choque con la sociedad».

Para hablar de ello, hizo referencia a los beneficios que traería a Canarias contar con una base de la OTAN entre sus fronteras, tanto «por razones económicas como de seguridad». «A mí me da mucha más tranquilidad tener una base de la OTAN aquí que no», expresó, al tiempo que recordó que fue en 1986 cuando Canarias votó no a la OTAN y que ya no vale con decir que los «canarios somos pacifistas», porque «los contextos han cambiado».

Para justificar el beneficio económico que puede traer una base de la OTAN en Canarias, Francisco dijo que, basándose en el ejemplo de las americanas, supondría una aportación de entre el 2 y 2,5% al Producto Interior Bruto (PIB) de las islas, más de lo que aporta ahora mismo la agricultura, por lo que considera que en un momento en que «por razones obvias» todos los países están incrementando gastos en defensa «Canarias se debe aprovechar tanto para obtener beneficios económicos como de seguridad«.

Cultura de decrecimiento

El presidente del CES, José Carlos Francisco, no dudó en mencionar en su análisis sobre el Informe Draghi que el archipiélago sufre en la actualidad un «bajo nivel de ética hacia el trabajo» tal y como demuestran las cifras de absentismo, que hablan de un 8% de trabajadores que no acuden a su puesto ningún día del año.

A su vez, denunció «la cultura de decrecimiento» que también está arraigando en las islas, afectando particularmente a varios sectores, haciendo referencia a la oposición social que han tenido proyectos como el de Chira-Soria en Gran Canaria, el Puerto de Fonsalía o desarrollar un turismo de «súper lujo».

Francisco relaciona este problema con la inseguridad jurídica, la cual asegura «empieza a ser más preocupante de lo que siempre ha sido», sumada a una especialmente «peligrosa cultura del decrecimiento», difícil de entender en una región que está siempre a la cola en los índices de riqueza, crecimiento y competitividad y muy arriba en los de pobreza. «La cultura de crecer menos es uno de nuestros grandísimos problemas».

Además, destacó a los servicios digitales, de programación y en remoto como otro de los campos en donde Canarias puede progresar, utilizando el instrumento de la Zona Especial Canaria (ZEC) y las ventajas de su régimen fiscal. En cuanto a la situación de la energía y el reciclaje, Franciso no tuvo reparos en criticar a los ecologistas, que según su opinión, fueron los primeros en denunciar la ausencia de energías renovables en Canarias, y el exceso de combustibles fósiles pero que ahora son los primeros que frenan el desarrollo de las mismas, aludiendo a motivos de estética en referencia a los molinos eólicos, las placas fotovoltaicas o la eólica marina.