Calzada: «Un puerto de primera división no puede gestionarse con recursos de segunda categoría»

Calzada tilda de «irresponsabilidad» la actitud de Darias

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada opinó que la alcaldesa «vuelve a no tener la suficiente información» a la hora de valorar la situación en relación a los vertidos de combustible al mar por parte del puerto. Según Calzada, los datos no mienten. «En un puerto que hace entre 10.000 y 12.000 operaciones de suministro de combustible la incidencia no llega al 0,02%.«Las veces que ha habido algún accidente no hemos tenido ni un solo vertido que haya ocasionado problemas a la salud pública» por lo que no le pareció «responsable» la actitud de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. ya que «pone en duda el buen hacer» de todos los trabajadores involucrados en las labores de suministro de combustible.