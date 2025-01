Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de enero 2025, 22:38 | Actualizado 22:47h. Comenta Compartir

A Jéssica de León le ha tocado ser consejera de Turismo en un momento dulce para el sector, por el 'boom' que vive esta industria tras la covid. Al tiempo le ha tocado regular la vivienda vacacional, una actividad en la que confluyen muchos intereses, y que no está siendo una tarea fácil. De León, sin embargo, sigue adelante convencida de que la norma canaria será positiva y logrará mantener la actividad y la oferta de pisos turísticos a la vez que beneficiará a los ciudadanos y residentes canarios.

-¿Canarias pulverizó en 2024 todos sus récord turísticos tras rozar los 18 millones de turistas. ¿Con qué objetivo va Canarias a Fitur? ¿A buscar más turistas?

- Las previsiones son muy buenas porque la demanda sigue fuerte. Para el verano se espera una conectividad superior en un 10% al 2024 y este enero hemos crecido un 6% en tasa interanual. Salvo que ocurra algo vamos a tener un año 2025 muy bueno. Acudimos a Fitur a animar a un mercado nacional que está pausado desde el año 2022, cuando fue un 'boom' absoluto. Del 21 al 22 salíamos de la covid, la gente buscaba destinos de proximidad y descubrieron Canarias . Las cifras se han mantenido en ese año récord con ligeras variaciones en algunas islas. El mercado nacional crece a ritmo sostenido pero hay que hacer esfuerzo para posicionar el destino. Aquí influye que la conectividad aérea. Hay que hacer esfuerzo para ampliar la conectividad en períodos clave cuando viaja el peninsular. Debe haber más plazas para que bajen los precios. De hecho, la entrada de Binter ha sido muy positiva y ha provocado una bajada de precios respecto años anteriores de un 20%.

-Habla de seguir creciendo pero el debate que se ha planteado en las islas apunta a que hay que poner límites.

- El turista que está llegando no impulsa un crecimiento mayor. Se alojan en establecimientos que existen, así que las plazas están. En cuanto a si Canarias tiene un límite le digo que todo en esta vida tiene un límite. Las personas, la paciencia... Ahora estamos en un momento en el que Canarias y el mundo en general, todos los destinos experimentan un 'boom' tras la pandemia. El 'efecto champagne' no ha desaparecido. Canarias no va a tener siempre 18 millones de turistas. Así todo me gustaría destacar el efecto que está teniendo sobre el empleo, con 940.000 afiliados y entre ellos, los 144.000 autónomos. Frente a esto hay externalidades que corregir, entre ellas, hay que controlar los flujos de turistas en los espacios naturales protegidos y evitar la masificación. Hay que cobrar por acceder a ellos y revertir la tasa en el cuidado del medio ambiente y en generar empleo. Me gusta poner el caso de Lanzarote, que no son tasas sino precios públicos.

-¿Se refiere a lo que cobran por los centros turísticos?

-Sí, Tenerife lo está impulsando y Gran Canaria también en el Roque Nublo. Es una forma de rentabilizar el turismo y concienciar a los visitantes en su cuidado. Ahora es el momento de replantear el futuro de Canarias y por eso vamos a reformular todo el bloque normativo, introduciendo límites a los sectores, como hemos hecho con e alquiler vacacional. Ahora hemos abierta la consulta ciudadana para la ley 7/1995 que es la que ordena todo el turismo en las islas. Aquí tenemos que dar una pensada al resto de sectores con el objetivo indiscutible de la sostenibilidad porque Canarias será sostenible o no será.

-Efectivamente, se habla de descarbonización, sostenibilidad, calidad... Pero esto es difícil cuando partimos del momento actual, cuando hay muchas zonas ya degradadas y masificadas.

- Por eso la ley del vacacional es buena porque piensa en el planeamiento. Cuando el turismo surge en Canarias lo hace bajo el principio de especialización de uso y gira en torno al urbanismo. En los 90 el turismo se olvidó de todo y generó la Canarias de hoy. Es necesario hacer una reflexión profunda sobre las capacidades de carga que soportan los ayuntamientos y el territorio. Aquí soy partidaria y siempre lo defiendo es que debe haber equilibrios en los barrios. Se trata del 90%-10% de la ley del vacacional, que debe haber nueve residentes por un turista. Los ayuntamientos deben analizar los servicios que pueden dar a los residentes porque son a los que tenemos que atender con nuestros impuestos. El urbanismo es la pieza fundamental de todo. De ahí que revisemos planes y que pongamos ordenanzas provisionales para que el sector tenga orden y concierto.

- Me da pie a varias preguntas, por lo que dice entiendo que en su opinión la tasa turística de Mogán tiene encaje.

- Yo no creo en la España de las 8.132 tasas pero si creo que por cada servicio que se da al turista haya que cobrar. Y esto lo diferencio de la tasa de Mogán. Me explico. La tasa de Mogán hace un estudio económico de todo aquello que tiene un exceso sobre tasas que el municipio ya cobra y no genera retribución directa al ciudadano en forma de empleo, de generación de riqueza o en el entorno y puse antes el ejemplo de Lanzarote. En esta isla se cobran precios públicos por ver los centros y recauda 60 millones de euros al año que si lo extrapolamos al resto de parques de Canarias sería el doble que una ecotasa. Serían unos 420 millones frente a los 200-250 que se sería una ecotasa. Además, la ecotasa es un ingreso al Gobierno mientras que el precio público es dinero para los ayuntamientos y revierten en los mismos centros, generando empleo y riqueza para la isla. Es una fiscalidad inteligente que debemos analizar.

- La idea de Mogán va en la línea del que contamina paga. Si el turista genera residuos o demanda servicios que los pague y además con carácter finalista.

-El estudio económico de Mogán hace un cálculo al alza de tasas ya existentes como la tasa de basuras. La Ley de Hacienda Locales y la de racionalización dice que si tienes una tasa debe cubrir la totalidad del servicio. La filosofía está bien pero en la práctica no encaja. Es un híbrido entre un impuesto y una tasa.

-En cualquier caso desde el Gobierno de Canarias no se hará nada. Los empresarios ya han dicho que la van a recurrir.

-Nosotros nunca, por tradición, no injerimos en las decisiones municipales.

- Habla de forma muy apasionada de la ley del alquiler vacacional, ¿usted cree que va a suponer un antes y un después en la situación actual de falta de vivienda y masificación de algunas zonas de las islas?

- Sí, sin duda va a haber un antes un después. Lo tengo claro. Lo primero que va a hacer la norma es detectar la oferta legal de la vivienda vacacional de la que no lo es. Los que cumplan los que se van a quedar y los que no se irán. Con la norma ya no va a haber barrios enteros de edificios que parecen viviendas pero no lo son y parecen hoteles y no lo son. Regular esta actividad va a permitir que la ciudadanía canaria viva mejor en su tierra y la actividad se desarrolle con plenas garantías y seguridad jurídica.

- ¿Tienen alguna estimación de cuántos no cumplen?

- No lo sabemos porque muy pocos ayuntamientos hacen la labor de comprobación de actividades clasificadas y urbanismo y porque los cabildos hasta ahora no hacen comprobación de declaraciones responsables. A partir de ahora, con la norma, sin planeamiento no habrá nuevas licencias y por tanto, se contiene. Además, como los cabildos no van a recibir más solicitudes de declaraciones responsables lo que tendrán que hacer es comprobar las existentes y verán cuántos pisos turísticos hay, que es lo que dice la ley de 2015. Me consta que el Cabildo de Lanzarote ya ha eliminado 500 licencias del mercado comprobando las declaraciones responsables desde el 2018 en adelante. Ahora Canarias tiene que abrirse a comprobar. Eso atendiendo a la norma de 2015. Con la nueva norma lo que se pide es que todas las viviendas vacacionales que surjan tendrán que tener una declaración responsable reforzada y hay controles que puede poner la administración. Es lo del 90%-10% que decía antes y que funciona en otras ciudades españolas. La ley equilibrará la actividad económica con el bienestar del residente canario. Pretendemos acabar con la jungla actual.

-¿Cuándo prevén que esté aprobada tras el retraso que acumula?

-Entró en el Parlamento el 26 de diciembre y esperamos que salga adelante entre abril y mayo. He empezado ya una ronda con todos los grupos políticos para explicarles las dudas que puedan tener. Ahora queda que el Parlamento enriquezca el texto porque nos hemos quedado cortos o nos hemos pasado de frenada. El retraso se ha debido a que se ha intentado que llegue con los máximos consensos.

-¿Con la Fecam ya se han limado todos los 'peros'?

-Hemos hecho un esfuerzo grande por el diálogo y el consenso y adaptar la norma al propietario sin olvidar el interés general de Canarias. La Fecam aún manifiesta que necesita clarificar el reparto competencial existente entre el cabildo y los ayuntamientos en cuanto a la declaración responsable y ahí hemos quedado en una reunión a tres bandas que será después de Fitur.

-En cuanto a los apuntes del Consejo Consultivo, ¿se han tomado todos en consideración?

-El proyecto de ley se plegó a todas las recomendaciones del Consultivo y consideraciones jurídicas.

-El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, apuntaba esta semana la posibilidad de más imposición a los pisos turísticos para desalentarlos. ¿Cree que es una fórmula de éxito?

-Es una medida que no sirve. Prevé subir el IVA a los pisos turísticos, ya que tributaba al 0%; en Canarias tributa al 6%. Si se suben los impuestos a la vivienda vacacional debería subirse en toda la actividad turística. La actividad vacacional es una parte importante del sector turístico y queremos que permanezca. Ocupa el 37% de la oferta alojativa y hay que tratarla igual que al resto de sectores exigiendo la misma calidad, y si en materia tributaria se toca el IGIC turístico, también habría que tocar el vacacional.

-La última vez que hablamos decía que asumía que el PP iba a cargar con el peso de una ley del alquiler vacacional que gusta más bien poco. Y es cierto, al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, de CC, no se he la escuchado defendiendo el texto.

- Es injusto decir que el presidente y el vicepresidente no hayan salido a defender la ley. Si no la hubieran apoyado no habría llegado al Parlamento.

-No digo que Clavijo se haya desmarcado pero en cierta manera les han dejado solos en su defensa. Solo el PP aparece como autor de la misma y por decirlo de alguna manera, 'el malo de la película'.

- Me enorgullezco de que tenga sello del PP. Primero porque al PP se le sobrentiende que cuando tiene un problema lo soluciona, que somos buenos gestores y la vivienda vacacional es un problema si sigue creciendo de forma desbocada porque recorta oferta de vivienda. Y la vivienda vacacional crece tanto no porque sea más rentable o porque el rentista sea una depredador sino porque la ley de vivienda estatal no le ha dejado otra salida al propietario. El verdadero efecto llamada de la vivienda vacacional ha sido la ley estatal de Pedro Sánchez de 2022. Los incrementos generados han sido del 26%. Si esta ley tiene sello PP todo el PP debe sentir orgullo de ser el partido que gestiona y no mira hacia otro lado ante los problemas y toma decisiones para el conjunto de la ciudadanía. Yo he hecho lo mismo que muchos alcaldes del PP, como el de Madrid, que ha limitado al 90%-10%, o el de Sevilla.

- Le pregunto también como consejera de Empleo, Fernando Clavijo, insiste en la necesidad de subir sueldos e incluso ha amenazado a los empresarios con alzas del IGIC si no lo hacen. ¿Le parece correcto esta vía? Los empresarios dicen que sin mejora de la productividad no puede haber subida salarial.

-Soy partidaria de subir salarios en el sector pero hay que hacerlo a través del convenio. El de Las Palmas vence a finales de este año y hay que hacer llamamiento a la negociación para subir los salarios. Hay que hacer un sí pero hay que subrayar los 'peros'. Lo facturado no es lo mismo que lo ganado. Están los costes que han subido de forma sustancial y facturando más igual no se gana lo mismo. Además está el absentismo que se está comiendo gran parte de la posibilidad que tienen las empresas de subir salarios.

-Canarias quiere un turismo de calidad pero tiene zonas degradadas y unos centros comerciales en los sures en estado lamentable.

-Los centros comerciales son una preocupación desde que llegamos a la Consejería. Su declive va en consonancia con la residencialización y hay que darle una salida. Tuvimos una primera reunión con las partes y queremos seguir con ellas para diseñar nuevas estrategias para rehabilitar, modernizar o reconvertir esos centros comerciales con una norma o incentivos. Estamos perdiendo calidad a pasos agigantados con esto.

- ¿Habrá dinero público para ello? ¿Se hará mediante la colaboración público-privada?

-La colaboración público-privada es fundamental. No sé si para reformar esto pero sí para rehabilitar el entorno.

-Ha mencionado el problema de la residencialización. ¿Es el uso mixto la solución como pretende San Bartolomé?

-No he visto aún la propuesta de San Bartolomé pero el uso mixto tiene difícil encaje. En cualquier caso no conozco bien la propuesta de San Bartolomé y me parece precipitado pronunciarme.