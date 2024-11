Canarias incentivará a los autónomos que contraten mayores de 52 años como primer empleado

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de noviembre 2024, 18:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Gobierno de Canarias sigue buscando hacer avances para mejorar el crecimiento y el desarrollo de los trabajadores autónomos de las islas.

En una iniciativa promovida por la Consejería de Economía, Autónomos e Industria que dirige Manuel Domínguez, aquellos empresarios autónomos que se encuentren en la necesidad de contratar a su primer trabajador y lo hagan con el sector que presenta mayor dificultad para insertarse en el mercado laboral, los mayores de 52 años, el Gobierno «les va a ayudar a sufragar el coste de la Seguridad Social de esa persona», anunció Domínguez.

Un proyecto que, según el vicepresidente del Ejecutivo regional es «vital» para aquellos autónomos que se encuentren en una tesitura en la que contratar a esa persona adicional supone «en determinadas ocasiones, no poder llegar a final de mes» pero que también, por otro lado, no contratarla supone «no crecer y no mirar al frente», motivo por el que el Gobierno quiere «ayudar a la contratación de ese primer empleado».

El segundo de los proyectos de la Consejería que dirige Domínguez estará dirigido a la conciliación familiar de aquellos trabajadores autónomos que tengan menores de edad o personas dependientes a su cargo y que por ello, necesiten contratar a un profesional para su cuidado, sufragando el coste de Seguridad Social que suponga esa contratación, expresó el Vicepresidente regional en el marco de la jornada 'El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias', organizada por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

Menos burocracia

Otra de las acciones que la Consejería de Economía va a activar para ayudar al empresariado canario está relacionada con una partida presupuestaria de 400.000 euros para 2025, con el objetivo de ayudar a quienes «quieren emprender y desarrollar aún más en profundidad una actividad económica mucho más madura».

Con esta medida, el Gobierno pretende demostrar «su apuesta firme» por la reducción de la burocracia para las empresas, uno de sus principales objetivos desde el comienzo de la legislatura.

Por otro lado, Domínguez se mostró satisfecho con la creación de la Dirección General de Autónomos, en el seno de su Consejería, mencionando la primera acción llevada a cabo en 2024, la cuota cero para los que se iniciaron como autónomos este año.

El consejero catalogó esta iniciativa como un «éxito», con la recepción de más de 5.000 solicitudes y una respuesta, hasta el momento, al 80 % de éstas.

«La Administración tiene que ayudar a quien genera la mejor política social, que no es otra que la creación de la conservación de puestos de trabajo y son ustedes, la empresa canaria, los empresarios canarios, esos valientes que han apostado en determinados momentos por el desarrollo de nuestra tierra», expresó Domínguez.

Gobierno y empresarios insisten en reducir la carga administrativa para seguir fomentando la generación de empleo

Por su parte, el presidente de la CCE, Pedro Ortega, expresó que este evento sirve para «poner en valor» la difícil tarea que tienen todos los empresarios y empresarias de Canarias a la hora de «emprender» en el territorio al tiempo que señaló que son las propias empresas las que permiten, gracias a su generación de riqueza y empleo, que los proveedores que las suministran y otras empresas también puedan crecer al tiempo que con sus impuestos «ayudan a sostener el sistema social de Canarias».

Ortega subrayó que es frecuente que determinadas administraciones «no respeten el diálogo con las empresas» legislando «de espaldas» a ellas entendiendo que el papel de la legislación deber ser «facilitadora» para que las empresas sean cada vez más exitosas empujando a jóvenes emprendedores a «creer» que puedan crear empresas también de éxito, que generen cada vez más riqueza y empleo.

Por último, mencionó que pese a que la CCE mantiene un «diálogo fluido» con el ejecutivo hay otras administraciones en las que se encuentran «muchos más lejos» y cuyas políticas causan una subida de los costes laborales y complican la vida de las empresas».