Canarias, capital del Atlántico Medio

Jacinto Artiles Economista. Fundador y presidente. Universidad del Atlántico Medio (UNAM) Viernes, 26 de julio 2024, 11:45

Ante los preparativos del nuevo curso que los centros universitarios realizan en estos días de julio, en el que una universidad privada y joven como la Universidad del Atlántico Medio ofrecerá doce programas de Grado y quince programas de Posgrado, la ocasión es propicia para reflexionar sobre el germen del plan estratégico que, desde hace años, desarrolla esta universidad. Es importante recordar como en el patronato de la Fundación Canaria Bravo Murillo a la pregunta de «una universidad ¿para qué?», la respuesta ya fue: «para ayudar al desarrollo de nuestra Región». La palabra Región tuvo entonces un significado distinto a la descripción típica de Las Palmas y Tenerife, y el verdadero significado que se le daba era el de la «región del Atlántico Medio». De esa primera respuesta, surgieron las dos características que se quiso dar a la UNAM.

La primera de ella, la de una Universidad compatible con el rol de Canarias en el siglo XXI. Una idea que partía desde «Bravo Murillo Business School» y «Escoex», las primeras facultades de la Universidad del Atlántico Medio, que defendían como ese rol tenía que ser que Canarias fuera la «capital del Atlántico Medio», no en su acepción política, sino económica y logística. Unos centros docentes, de investigación y de reflexión social que eran conscientes de que las islas se movían en un enorme espacio, que estaría entre el paralelo de Gibraltar y el paralelo del Golfo de Guinea, siendo éste, el territorio que definiría lo que interpretaban como la franja del Atlántico Medio, y que dejaría a Canarias como verdadera capital frente al West África, región formada por dieciséis países, en su mayoría, anglófonos y francófonos y dos de lengua portuguesa: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo. Pero, para ello, se requiere una visión de luz larga y de altitud de miras, que contemple que en el año 2050, en toda África, vivirán más de 2.500 millones de personas según la OCDE y dentro de la cual, se debería ejercer ya, una influencia en una parte de ese territorio que es de interés para Canarias, como es la Región del West África.

Esta visión, que hoy se tiene en la Universidad del Atlántico Medio, es necesario compartirla con los «policy makers» de Canarias y del Estado para que, entre todos, se dé el impulso necesario al Archipiélago Canario con el objetivo de lograr un crecimiento y desarrollo de grandes proporciones.

La siguiente pregunta, en aquel patronato fundacional, fue «Y Canarias ¿en qué es capital?». En ese plan estratégico de la UNAM se observan seis sectores en los que Canarias es capital para la región del Atlántico Medio. De un lado «Capital Económica, Jurídica y Logística», aunque estos aspectos no requieren demostraciones porque Canarias, geográficamente, es África, pero al mismo tiempo, en lo político y cultural es Europa. Usa la moneda común, el euro, tiene unos datos macroeconómicos y sobre todo unas infraestructuras portuarias y aeroportuarias de primer nivel, unas garantías jurídicas propias de la Unión Europea y un reconocimiento como Zona Ultraperiférica (RUP), con ventajas fiscales y de financiación recogidas en el REF 1 (incluida la ZEC), que la convierten en zona especial y de referencia para el desarrollo de cualquier actividad económica.

De otro, «Capital Turística», en una región que recibe más de 16 millones de turistas cada año, por lo que forma parte del Top Ten de las regiones turísticas mundiales, y «Capital Sanitaria», aunque si bien es verdad que en los países del West África hay buenas infraestructuras hospitalarias y sanitarias, la realidad es que son menores en número y calidad que los servicios hospitalarios y de salud que ofrece Canarias.

Junto a ello es «Capital de dos Ingenierías». En esto hay que tener muy presente como en el archipiélago se da una lucha ancestral por el agua, un esfuerzo titánico que le ha permitido alcanzar un gran conocimiento, así como que en Canarias se tenga la primera desaladora de toda España. Hoy en día esta ingeniería podría llamarse «Ingeniería de energía, medioambiente y agua».

La segunda ingeniería importante es «Ingeniería de telecomunicaciones, la base de Internet fija y móvil y servicios de datos». Y es que por Canarias pasan docenas de cables de fibra óptica de gran capacidad, entre ellos uno que sale de Sudáfrica y va a Lisboa, y al Reino Unido y Europa, y otro que sale de Argentina, Uruguay y Brasil y a través de Canarias llega a Europa. Tres continentes estrechamente interconectados. El cable africano Sistema 2África está previsto que rodee también la costa oriental y llegue a Arabia, Pakistán y la India. Y al Norte de África, por el Mediterráneo, lleve tráfico de ambas orillas a Barcelona y Europa.

También Canarias tiene importantes «telepuertos» que gestionan las redes, y las estaciones terrenas de seguimiento y control de los sistemas de satélites, de los que fue pionera como base de NASA, CNES, INTELSAT o ESA desde los años sesenta. Se es, por ende, un «hub de telecomunicaciones» de primer nivel.

Así mismo se aparecía una importante «Transformación Digital», pues Canarias, en su conjunto, lidera en la región la carrera de la transformación digital, la implantación de nuevas tecnologías, la investigación en Astronomía y Microelectrónica, y la ingeniería del Espacio con realidades como el INTA, o el Stratoport de Fuerteventura. La densa red de telecomunicaciones permite establecer grandes «Data Centres» y prestar servicios avanzados de comunicaciones de datos con tecnología digital, internamente y a los países vecinos.

Y, ante todo ello, aparece el ámbito de la «Educación». Aquí, conociendo la realidad de Singapur con China, desde la UNAM surge la propuesta de añadir una sexta capitalidad frente al «West África», y no es otra que la educación. Singapur es la mitad de la Isla de Gran Canaria; Gran Canaria tiene 1.500 km2 y Singapur 750 km2, con una población de seis millones de habitantes, frente a un millón que tiene Gran Canaria.

No se trata de seguir consumiendo recursos escasos a través del crecimiento sin límites, sino de favorecer la generación de vínculos sólidos a través de la educación con la futura dirigencia de la región West África, que redunden en el interés común de las generaciones venideras. Singapur, tiene además dos enormes motores que tiran de la economía, siendo el principal su importante actividad marítima-portuaria, reflejada en los más de ochocientos barcos que, diariamente, tiene fondeados frente a su puerto. El otro motor de largo plazo es la educación. Es el número uno del mundo en el informe PISA, con ochenta universidades que atraen a toda la población del área: Indonesia, China, etc. En los años sesenta decidieron ayudar a los 700 millones de chinos que estaban en la pobreza, ofreciendo servicios educativos, comerciales, financieros, consiguiendo cincuenta años después, ambos países, un alto grado de desarrollo socioeconómico. Este es el rol que, desde un ente universitario con gran impulso como la Universidad del Atlántico Medio, se puede y se debe impulsar para que Canarias sea la referencia del West África. Formar a profesionales, maestros y profesores que contribuyan al crecimiento de esos países y que, por ende, ayuden a fijar su población para que ésta desarrolle el continente con un futuro que no podemos ni imaginar…

En este sentido en la Universidad del Atlántico Medio, una universidad más especializada, con un trato personalizado y con una visión humanista cristiana, preside su plan de trabajo una actitud de servicio con Canarias y West África, donde dar es ganar, sin esperar nada a cambio, con un trato personalizado y contribuyendo al desarrollo socioeconómico y a la creación de riqueza a través de sus facultades: Ciencias Sociales, Ingeniería, Educación, Ciencias de la Salud, además de la formación empresarial y directiva que está en la génesis de la UNAM, a través de «Bravo Murillo Business School». Una universidad donde se desea que las ideas troncales de este plan estratégico estén compartidas no solo por las universidades, sino por todas las personas, políticos, empresarios, administraciones y otras instituciones que puedan tomar decisiones con la misma visión de Canarias como Capital del Atlántico Medio.

Esta reflexión que se desprende de una visión sosegada y detenida de la UNAM, es también un homenaje y un agradecimiento a todos los patronos y mecenas que, con generosidad y determinación, han hecho realidad la Universidad del Atlántico Medio. Especialmente a los que ya no están, como son Ángel Ferrera, Sergio Alonso, Domingo González y Germán Suárez. Una universidad que nace del seno de la sociedad y que va creciendo gracias a ella, por lo que debe estar muy agradecida a todo el equipo amplio de colaboradores con el que cuenta por su dedicación y esfuerzo, así como a los padres, que le han confiado la educación de sus hijos, y esto también es imprescindible para hacer «universidad», como lo es el apoyo y reconocimiento de instituciones y administraciones, y el de las empresas en su compromiso con las prácticas y la empleabilidad del alumnado, algo imprescindible en la hora actual y en ese futuro al que se aspira desde el ámbito y la función universitaria que se observa y se irradia desde la UNAM.