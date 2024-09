Los tres puntos apremian en El Sadar

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 20 de septiembre 2024, 14:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La UD Las Palmas afronta la jornada número seis de La Liga EA Sports con la mente puesta en El Sadar (este sábado 15:15 horas), campo en el que intentarán los amarillos llevarse sus primeros tres puntos en una temporada que no ha empezado con buen pie. De momento, solo 2 puntos de 15 posibles.

Tras la derrota frente al Athletic Club en el Gran Canaria (2-3), Luis Carrión tiene claro que hará permutas en cuanto al sistema de juego en tierras navarras. El entrenador catalán achaca a la fragilidad defensiva de su equipo el encajar tantos goles, y afirma que se han trabajado esas situaciones a lo largo de la semana, al tiempo que considera que si «se lamenta por no llegar los triunfos», en su opinión, más aún les costará conseguirlo.

Además, el míster de la UD hizo autocrítica sobre la decisión de colocar a Mika Mármol en el lateral zurdo, pues argumenta que no está contento. «El día del Madrid lo hizo tan bien partido que pensé: hemos podido cerrar por ahí a jugadores de alto nivel. Entonces consideré que era una buena solución, pero entiendo que me he equivocado pues él es mejor en el centro de la zaga».

Todos los jugadores estarán disponibles a excepción de Álex Suárez y Adnan Januzaj, al que se le aguarda «como agua de mayo», que siguen en proceso de recuperación. En los precedentes, tirando de hemeroteca, los palmenses solo han logrado ganarle una vez a un equipo de Vicente Moreno, concretamente en 2021 cuando se impusieron al Espanyol (equipo entrenado por Moreno por aquel entonces).

El técnico de Osasuna cree que «nos enfrentamos a un rival que juega muy bien al fútbol que, ganando o perdiendo, tiene fases en donde por calidad, por modelo de juego, tiene la capacidad de quitarte el balón y hacerte sufrir. Va a haber momentos donde vamos a tener que sufrir».

Vicente Moreno valoró que «vamos a tener que hacer las cosas muy bien, es un equipo que es capaz de acumularte cinco minutos de reloj haciéndose pases y nosotros corriendo detrás del balón, eso incomoda. Y más a nosotros que nos gusta apretar». El valenciano cuenta con todos sus futbolistas, siendo la de Iker Muñoz la única baja tras el alta de Barja. Bryan Zaragoza y Ante Budimir, principales amenazas del equipo navarro.

Se trata de una prueba de fuego para los grancanarios, necesitados urgentemente de los tres puntos en liza, así como posiblemente uno de los últimos cartuchos de Carrión en su ánimo de continuar al frente del cuadro insular. Si bien Ramirez ha defendido al catalán, técnico por el que se aguardó el primer mes del verano, pero no es óbice para que los malos resultados y no lograr triunfos terminen lastrando al técnico barcelonés.