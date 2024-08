Los puntos por encima de la nostalgia

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 15 de agosto 2024, 18:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

No han podido ser más caprichosos el calendario y el destino con la puesta en escena de la UD 2024-25, la que está llamada a dar un salto cualitativo en su rendimiento y desafíos. Estrenarse en casa siempre se agradece por aquello de tener el componente ambiental de lado, algo que, con 25.000 abonados no es cuestión menor. El morbo madrugador viene por el inquilino del banquillo contrario, ni más ni menos que García Pimienta, entrenador al que no se pudo (o no se quiso) renovar después de ser protagonista indiscutible el último ascenso a Primera, además de añadir el logro de una permanencia más o menos solvente por mucho que los resultados ensuciaran el final del camino.

Pimienta necesitó poco más de dos años para hacerse gigante en la UD al sumar un playoff de ascenso que sembró todo el éxito posterior. Su método pudo discutirse pero el pegamento de los resultados le sostuvo siempre en lo alto. Prueba de su prestigio al calor del Gran Canaria y de un proyecto que hizo volar es que está donde está y, además pudo elegir, algo que no es fácil en su gremio. Se fue como un grancanario más, presumiendo de identificación con la tierra, de sentimiento de pertenencia forjado desde la naturalidad y el aprecio por una tierra en la que hizo carrera y existencia feliz.

Ahora ese mismo García Pimienta que semanas atrás se despedía entre lágrimas y bendecía su estancia en la UD estará en el bando contrario y, profesionalidad obliga, viene a por todo. Luis Carrión se estrena este viernes ante su antecesor sabiendo que las comparaciones pueden ser odiosas y más en un mundo como el del fútbol en el que ganar es el bien universal y no hacerlo arruina cualquier plan.

La afición ambientará el estadio para ayudar a la UD. C7

Todavía la temporada no exige como lo hará en un puñado de jornadas y agosto no es, definitivamente, mes para exámenes. Pero en la carrera que libra la UD, sumar cuanto antes los 40 puntos de rigor que eximen de cualquier mal, todo lo que se meta ya en la despensa nadie lo va a discutir.

Lucha por la pelota

Carrión y Pimienta comparten inquietud por la iniciativa y quieren que, en la medida de lo posible, sus equipos manden y lleven la iniciativa. Se anuncia confrontación por el balón y ráfagas de dominio en una y otra trinchera. Que Kirian, Loiodice y Javi Muñoz carburen bien y Moleiro se deje ver puede darle a la UD la llave en este propósito asumiendo, porque es inevitable, que habrá ratos en los que el Sevilla robe metros y asuma el mando. La cuestión no se fija en cantidad y sí en calidad. El que mejor aproveche su momento, todavía con las piernas a medio hacer y fuerzas limitadas, tendrá mucho ganado.

Manu Fuster, uno de los fichajes de la UD en condiciones de debutar. UD

Y hablando de ganar, verbo que no se conjuga en la UD desde febrero, muchos ojos estarán puestos en McBurnie, delantero con estilo algo estrafalario que ha importado la dirección deportiva desde Inglaterra y al que se le intuyen condiciones para solucionar los tradicionales problemas con el gol que acompañan desde hace largo tiempo. Será uno más ante el Sevilla y concitará la atención de la grada, que ansía tener a un delantero de área y con goles, algo que no se da desde los tiempos de Rubén Castro en su última etapa.

A McBurnie lo van a alimentar jugadores de pie fino como Moleiro, Fuster o Kirian, sin olvidar la locomotora que suele activar Marvin cuando crece por su banda. En un Sevilla a medio hacer y con problemas en el achique, el ariete escocés quiere aprovechar la primera oportunidad para reivindicar su influencia y ese poderío físico que le caracteriza siempre que busca hacerse sitio. Le van a buscar.

- Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Cillessen; Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Álex Muñoz; Javi Muñoz, Kirian; Iván Gil, Moleiro, Sandro; y Mata.

Sevilla: Nylan; Carmona, Nianzou, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Sow; Ocampos, Peque, Ejuke; e Isaac.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité de Extremadura).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 20.30.