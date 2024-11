Matt Rayns y su ejemplo de amor incondicional por la UD

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de noviembre 2024, 13:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Matt Rayns (Derby, Inglaterra, 1988) no ha dudado en cambiar la nieve del Reino Unido por el sol de Gran Canaria con una excusa sentimental de la que ha hecho bandera: la UD Las Palmas. Este aficionado británico, impenitente y fiel como pocos, capaz de presentarse en Ponferrada, en los tiempos de Segunda, o, más recientemente, en el amistoso disputado por el equipo en Italia durante la pasada pretemporada, se ha convertido, por derecho propio, en uno de los embajadores internacionales del club por su ejemplar pasión. No escatima en tiempo y ahorros si se trata de animar a la UD y ahora, dos años después de su última vez en el estadio, estará presente en la cita frente al Mallorca para dejarse la garganta junto al resto de seguidores.

«Me enamoré de la UD cuando tuve que venir a vivir aquí por cuestiones laborales. Siempre me gustó el fútbol, de hecho simpatizo con el Derby County de mi ciudad, pero con Las Palmas todo fue especial desde el primer momento. Me encantó la calidad de sus jugadores, la manera de vivir por parte de la afición los partidos, el ambiente del estadio... Y pese a que en 2014 ya regresé a Inglaterra, desde entonces no he dejado nunca de seguir al club, ir a todos los patrtidos que puedo, estar informado cada día de la actualidad del equipo. Es algo que llevo muy dentro«, expone.

Ampliar Decoración en su casa con elementos alusivos a la UD.

Rayns ha tenido siempre la consideración de la entidad cuando ha requerido alguna gestión en su afán por exhibir sus colores («Larry Álvarez, en nombre del club, me invitó una vez a ver la zona VIP del Gran Canaria, he conocido, también, a Manolo Hernández, jefe de Seguridad, o a Rubén Fontes, delegado, y con Momo, que para mí es una leyenda y un caballero, mantengo bastante contacto siempre») y ese vínculo, que adereza con la amistades que mantiene en la isla, con Claudio D'Agostino a la cabeza, multiplican su sentimiento de pertenencia. Tal es así, que en 2023, cuando contrajo matrimonio, acto en el que sus invitados corearon cánticos alusivos al equipo, la UD le felicitó en redes sociales como guiño cariñoso y que le llegó al corazón.

Ampliar Matt, con aficionados de la UD el pasado verano en Italia.

«Asocio la UD a gente buena y simpática, a escudo querido y respetado dentro y fuera de España, y puedo decirlo así porque lo he vivido. Me siento orgulloso de querer tanto a la UD. No puedo expresar con palabras lo que signifca para mí este equipo«, argumenta.

Y, como no podía ser menos, mira al frentre cargado de optimismo: «Nos vamos a salvar seguro. Empezamos mal pero hay calidad para que lleguen los resultados como pasa ahora. Tenemos a grandes jugadores como Moleiro, que me gusta mucho, y no tengo dudas de que seguiremos en Primera. Ahora a ganar al Mallorca para seguir sumando los puntos que nos hacen falta. Me emociona pensar lo que voy a volver a vivir en el campo«.