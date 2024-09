La lesión de Álex Suárez devolverá a Mika al eje de la zaga y a Álex Muñoz al once titular

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 18 de septiembre 2024, 16:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La baja por lesión de Álex Suárez, con un esguince de tobillo que sufrió en la pasada derrota frente al Athletic Club (2-3), provocará una concatenación de movimientos en la defensa de la UD Las Palmas. El grancanario causará baja este sábado (15.15 horas) en Pamplona contra Osasuna, lo que obliga a Luis Carrión a mover fichas en su retaguardia. Mika Mármol volverá al eje de la zaga y Álex Muñoz entrará de titular, luego de varias suplencias injustificadas, en el lateral izquierdo amarillo.

Un golpe con torcedura de tobillo hará que el canterano salga de un once inicial donde había sido indiscutible desde que arrancó la temporada. Contra el Sevilla (2-2), en el debut, jugó los noventa minutos, aunque anotó un gol en propia portería en un intento de despeje. En la derrota frente al Leganés (2-1) actuó como lateral derecho y fue sustituido en el minuto 65. Ante el Madrid, en el valioso empate (1-1), volvió a competir todo el partido. La derrota en casa del Alavés (2-1) dejó otros noventa minutos para Suárez que, ya contra el Athletic (2-3), entre el golpe y la tarjeta amarilla, fue cambiado al descanso.

Ahora, y pese a hacer ejercicios de recuperación incluso en el día libre del equipo, Suárez tendrá que frenar una semana. El dolor, según ha podido saber este periódico, fue tan duro que le costó conciliar el sueño el pasado domingo. Pero las pruebas descartaron algo más que un esguince de tobillo. Su evolución marcará su vuelta, pero el jugador quiere llegar a la cita de la jornada 7 contra el Betis y perderse solo el choque ante Osasuna.

Carrión está obligado a modificar su defensa de confianza, donde Suárez ha sido fijo. El fichaje de McKenna y su entrada en las alineaciones desplazó a Mika Mármol al lateral izquierdo, posición que no le es desconocida, pero donde rinde bastante por debajo que como central.

Con todo, Marvin se mantendría como lateral derecho -de momento Viti no ha sido capaz de sacarle de ahí-, McKenna seguirá de inicio, mezclando esta vez con Mika Mármol, y Álex Muñoz, que de repente se cayó del once pese a haber tenido dos serios partidos ante Sevilla y Leganés. Ya el técnico tenía en mente variar el once con la entrada de los 'Fabios'.

