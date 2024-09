La UD Las Palmas es una calamidad en defensa

Los isleños muerden el polvo otra vez y no son capaces de sumar puntos a pesar de que el Athletic Club jugó más de media hora con un futbolista menos

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 15 de septiembre 2024, 19:33 | Actualizado 20:16h.

Para bailar en el vértigo hace falta más corazón. A este Athletic Club pocos equipos son capaces de ganarle las carreras. Para eso se debe impregar un coraje que la UD Las Palmas no ofreció. Todo lo contrario, el equipo de Carrión sigue siendo una caricatura atrás, dejando numerosos regalos siempre al rival. Así, salvarse, va a costar todavía un poco más. Tan solo con la expulsión rojiblanca apretó un equipo isleño al que, once contra once, ya habían barrido del terreno de juego.

Había avisado Luis Carrión de una UD todavía más ofensiva para mejorar en defensa, pero la realidad fue bien distinta porque, a pesar de haber podido adelantarse en el marcador en el minuto 5 del partido con las ocasiones de Moleiro y Kirian -casi a placer-, fue Sancet el que abrió la lata en el 7. Agirrezabala escupió el disparo de la perla tinerfeña y, en el rebote, hizo lo propio ante el capitán. El Athletic, por su parte, clavó el puñal en la primera que tuvo. Le bastó a Iñaki con encarar a McKenna en la derecha para poner un centro raso que dejó pasar Guruzeta para que apareciera Sancet mientras Campaña miraba. Así puso el 0-1 en el marcador el conjunto vasco. Cillessen no pudo hacer nada ante el disparo de Oihan.

El tanto visitante provocó un 'atascazo' en el Gran Canaria, que la última vez que celebraba un triunfo era el 10 de febrero, cuando ganó por 2-0 al Valencia. Con los Williams desatados y la UD aturdida, los de Ernesto Valverde trataban de hacer sangre a una defensa que parece acostumbrarse a mostrar síntomas famélicos. Los rojiblancos, con el paso de los minutos, encontraban los huecos entre la red amarilla. La presión brillaba por su ausencia y Carrión hablaba con Domingo Cisma en la banda mientras pedía más oficio a sus futbolistas.

A la UD le costaba un mundo encontrar la pelota y no hilaba tres pases seguidos. Como el que en mitad de un desierto sube una duna infinita bajo el sol abrasador, el combinado isleño sufría en demasía. McBurnie no la olía, Kirian no arrancaba la sala de máquinas y Sandro estaba desaparecido en combate.

Mientras, el Athletic Club tocaba y tocaba como si jugase en San Mamés mientras el recinto de Siete Palmas seguía helado. Demasiado silencio en momentos en los que el equipo amarillo necesitaba sentir la pasión para poder despertarse del letargo. Sancet estuvo cerca de poner el segundo y ahí se escucharon pitos en la grada.

En otro descalabro defensivo, con un balón en largo hacia Iñaki, Cillessen salió mal, la dejó mordida y el mayor de los Williams encontró a su hermano Nico para que, en el minuto 29, con un pase a la red marcase el 0-2 y acentuara los males de un conjunto que está en plena caída libre. Camino a los 17 encuentros seguidos sin lograr una victoria y en la peor racha histórica del club, Carrión empujaba para que llegase ya el descanso. A Kirian le sacaron en la línea un mano a mano a placer y su rostro, al ver que la redonda no besaba la red, escenificaba la frustración de la UD.

Debut de Fabio Silva

Tras el intermedio, Carrión llamó a Fabio y Álex Muñoz, que entraron por Campaña y Álex Suárez. Se esperaba, quizás, movimientos más atrevidos del catalán. Y menos mal que Iñaki estuvo egoísta en una que tenía a su hermano solo, porque hubiese muerto la contienda. Si no lo estaba ya, claro. A Kirian se le apagó la luz y Galarreta le pasó por encima. Javi Muñoz tampoco estaba para tirar cohetes y Mika, ahora en el centro de la zaga, seguía igual de errático que en el lateral izquierdo.

Ni olía el gol Las Palmas, con posesiones estériles y dubitativas. El bosquejo de Carrión todavía es eso, un simple boceto que está a años luz de lo que se espera. En fútbol se imponía el Athletic, pero es que también lo hacía en corazón e intensidad. Y eso, cuando juegas delante de 25.908 aficionados, no puede permitirse.

Una roja a Jauregizar, por un derribo a Sandro en el minuto 56 por detrás siendo el último hombre, hizo rugir a la UD. Fue el propio Sandro el encargado de patear en un misil que se comió Arrizebala (1-2). Creía el Gran Canaria, quería soñar también Las Palmas con la remontada. Acudió Carrión a Fabio Silva, que debutaba, y en el primer balón que tocó se la puso de cara a Fabio para que, con un disparo desde fuera, acariciase el empate. Quedaba todavía media hora. A veinte para el final Fabio Silba obligó a Arrizebala a estirarse para salvar la igualada. Descaro y ganas las del portugués, que llegó cedido el último día de mercado.

Lo que no intuía la parroquia amarilla era que el Athletic, con uno menos, metiera el tercero. Fabio González se durmió en un centro, Iñaki la puso atrás y Paredes la mandó al fondo del arco defendido por Cillessen (1-3, min. 76). Álex Muñoz, peinando un buen centro de Kirian (2-3), acercó de nuevo a Las Palmas en el electrónico en el 83, pero ya no iba a haber tiempo para más. Sucumbió, una vez más, Las Palmas. Y algo va a tener que cambiar de manera urgente si no quiere lamentar el descenso a final de la temporada.

Ficha técnica

2 - Las Palmas: Cillessen; Marvin Park, Álex Suárez (Álex Muñoz, min. 46), McKenna (Benito, min. 77), Mika Mármol; Campaña (Fabio, min. 46); Sandro, Javi Muñoz (Fábio Silva, min. 63), Kirian, Moleiro; y McBurnie (Mata, min. 77).

3 - Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos (Gorosabel, min. 77), Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz de Galarreta (Prados, min. 59), Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet (Unai Gómez, min. 71), Nico Williams (Berenguer, min. 71); y Guruzeta (Vesga, min. 59).

Goles: 0-1, min. 7: Sancet. 0-2, min. 30: Nico Williams. 1-2, min. 58: Sandro. 1-3, min. 76: Paredes. 2-3, min. 83: Álex Muñoz.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité de Madrid). Expulsó con tarjeta roja directa a Jauregizar (min. 56) por derribar a Sandro como último defensor. Además, el jugador vasco ya había visto la amarilla (min. 22), así como su compañero Ruiz de Galarreta (45+2), y también el jugador local Álex Suárez (27).

Incidencias: partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 25.908 espectadores.