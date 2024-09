Los 'Fabios', Álex Muñoz, Essugo, Januzaj... Carrión planea otra UD

La visita al Atlético Osasuna, en la que se hace imperativo sumar los tres puntos, podría propiciar un once muy renovado

Once de la UD el domingo frente al Athletic.

En una UD necesitada de resultados, indisimulables ya las urgencias con esa losa de 19 partidos consecutivos sin ganar y haber arrancado el curso actual con dos puntos de quince posibles, Luis Carrión ya maneja diferentes variables para mover el árbol y propiciar la ansiada reacción. La visita al Atlético Osasuna (sábado, 15.15 horas) se fija como el punto de inflexión necesario y en Pamplona quiere el entrenador que se vea a un equipo con vigor y energía, metido de lleno en la faena y que compita y le alcance para ganar.

Viene la UD de dos actuaciones bastante mejorables (2-0 en Vitoria y 2-3 ante el Athletic) y en las que la falta de ritmo y los errores defensivos han sido obstáculos decisivos, con reclamos manifiestos por parte del propio Carrión a propósito de negligencias propias.

Essugo espera turno para debutar con la UD. Efe

Ahora todos han pasado página y miran al frente con el convencimiento de que no se puede aplazar más esa victoria que, confían, abra el grifo y propicie muchos más. Y, por decisiones técnicas y algún imperativo físico (Álex Suárez anda renqueante del tobillo que se lastimó el domingo y podría no llegar a tiempo), se verán nuevos protagonistas en el once que salte al césped de El Sadar.

Así, los buenos minutos que ofrecieron los 'Fabios' (el de Ingenio y el recién llegado Silva) cuando entraron como revulsivos la pasada jornada, Essugo en la reserva, la opción de que al fin aparezca Januzaj o la reivindicación, con gol, de Álex Muñoz abren el abanico a posibles permutas.

Moleiro es uno de los fijos en el ataque de la UD. Efe

Y Carrión medita meterle aire fresco a la nómina de elegidos para propiciar el salto de nivel en el rendimiento que se va a necesitar ante un anfitrión que, en su feudo, multiplica como pocos su intensidad.

Bajo palos seguirá, salvo sorpresa, Cillessen, a quien sus paradas no le han librado de cargar ya con diez goles en contra a estas alturas del calendario. En defensa, y con Álex Suárez en cuestión, Marvin y Álex Muñoz podrían ocupar los laterales, con Mármol y McKenna en el eje (tampoco es que haya mucho más).

Sandro ya lleva tres goles en esta temporada. Efe

Por delante, parece cantado que Campaña perderá el sitio y tanto Fabio González como Essugo opositan a ejercer de ancla, muy relegado en esa carrera Loiodice, y tanto Kirian como Javi Muñoz, que no están precisamente para presumir, esperan defender su escalafón, aunque las posibilidades de Silva o Fuster como enganche, así como la incógnita de Januzaj, que no estará para noventa minutos aunque entre en la convocatoria, promueven las dudas. Sandro, de dulce con el gol, Moleiro, hoy por hoy imprescindible, y McBurnie, que siempre deja algo en área rival, son fijos arriba.