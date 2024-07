Kirian: «Carrión va a ser muy positivo para la UD»

Iván Martín Chacón Marbella -Enviado Especial Lunes, 22 de julio 2024, 13:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Kirian Rodríguez (Candelaria, 1996) afrontará una nueva temporada de amarillo como jefe de la sala de máquinas, erigiéndose como uno de los capitanes del equipo. El centrocampista se hará dueño de la medular como acostumbra pero con la premisa de ser más verticales. Ahí van sus impresiones en la entrevista que concedió a CANARIAS7 en la concentración del equipo en Marbella.

-¿Cómo se encuentra Kirian Rodríguez ante una nueva temporada y qué espera de la misma?

-Pues me encuentro bien. Creo que la afronto con más ilusión que el año pasado. Año nuevo, caras nuevas, entrenador nuevo, se ha producido un cambio de tanta gente que queremos que todos ellos sumen. Personalmente, estoy siendo más egoísta incluso que el año pasado y hacerlo un poquito mejor si se puede en términos generales.

-¿Volverá a ser capitán de la UD?

-Parece mentira, pero no lo soy. Hay tres futbolistas antes que yo y el vestuario será quien decida el nuevo capitán de la UD Las Palmas para la siguiente campaña. Este año iremos a votaciones, aquí hay democracia. Este curso creo que hay que dar un poquito más. Porque, como te digo, es un bloque nuevo y la mayoría estamos en período de adaptación. Mucha gente nueva que se ha sumado al proyecto, pero también se han ido. Estamos en un proceso largo.

-¿Qué tal con Luis Carrión? ¿Automatismos similares a los de García Pimienta, en qué se diferencia uno de otro?

-La verdad es que Carrión es un tipo muy cercano, muy como nosotros. Encaja a la perfección en nuestro plantel. Muy de fútbol, con un pensamiento bastante abierto a la hora de hacernos sentir cómodos sobre el terreno de juego en todo momento. Si eso no es así, nos vemos con la confianza de transmitírselo para que busque una solución. Tiene muchas ganas, ha venido a sumar. Sé que dará todo por la UD Las Palmas. Estoy convencido de que va a ser muy positivo para el grupo.

-¿Ya se han integrado los nuevos compañeros en el vestuario?

-El fútbol es sencillo. Empiezas a conocerte cuando la pelota echa a rodar. Haces un par de paredes con uno u otro y ahí es cuando vas conociendo al compañero. También lo facilita los almuerzos de equipo, jugando a las cartas juntos, además de hacerles cantar. Nos vamos sentando en mesas diferentes para integrarlos mejor. Con todo, el grupo saldrá de Marbella mucho más confeccionado que al principio seguro, para que cuando volvamos a Gran Canaria podamos formar ese bloque que va a ir a por todas durante la temporada 2024-25.

-Después de su gran temporada, ¿ha recibido alguna oferta de otro club?

-Si te soy sincero no tengo ni idea. No te quiero mentir, pero no he hablado con mi representante sobre esto. Estoy tranquilo aquí, tengo contrato y sé la cláusula que hay que pagar por mí. Si alguien quiere venir a por mí va a tener que hablar con el club. Al final, las cantidades que hay son muy altas para cualquier equipo, tengo 28 años y soy consciente de ello. Tienen que estar muy enamorados de mí como para que lo paguen. Yo estoy a otra cosa, pretemporada, equipo y Las Palmas.

-En cuanto a la pérdida de la canariedad, solo siete jugadores en el equipo, ¿qué opina?

-Pues que tenemos que proyectar gente de la cantera y sacar más canarios. Al final Álvaro Valles, Sergi Cardona o Saúl Coco los cuentas como canarios canteranos porque han llegado a coste cero y van a dejar dinero en las arcas amarillas. Es la política de formación desde la base y esto permite generar activos para el club. La generación que subió de nuestra edad tenemos 27-28 años. Lo que pasaba con la camada de los Jonathan Viera, Vitolo, Vicente Gómez, Roque Mesa y compañía era diferente. Creó un tapón en el filial durante años. Alberto Moleiro está aquí por la calidad que atesoran sus botas. Juanma Herzog tuvo la suerte de debutar y aprovechar la oportunidad que se brindó. Considero que hay que ir dándoles minutos poco a poco de manera progresiva para que vayan proyectándose en el equipo. Tienen que estar preparados para cuando les llegue la oportunidad (Valentín, Bassinga y Herzog). Ojalá fuéramos canarios los 30 futbolistas del stage en Marbella, pero la realidad es otra. No hay muchos futbolistas de la tierra que puedan jugar en dicha categoría.

-¿El año pasado se tuvo un problema con la delantera, usted fue el máximo realizador del equipo, espera que se revierta la situación con las nuevas incorporaciones?

-Soy delantero (entre risas). En pretemporada a todos nos pesa un poco más las piernas. Venimos de un mes de parón, luego de una temporada bastante larga y pesada por último. Estamos con ganas de cambiar ese pensamiento, con ganas de decir oye hay que ganar desde los entrenamientos pasando por los amistosos hasta llegar a los partidos de liga. En lo que respecta al tema del delantero, espero que alguno se destape y marque 15 o 16 goles. No solo por ellos sino por el grupo. Ya lo decía Pimienta el año pasado que aunque no marquen, aportan muchas otras cualidades al equipo. Pero el delantero vive del gol y casi todos los que han venido han sumado. Alguno se va a destapar como goleador y espero no quedar pichichi otra vez.

-¿Qué significa para Kirian, uno de los capitanes del club más representativo de Gran Canaria, que la isla sea sede mundialista 2030?

-Es un orgullo. Lo hablábamos estos días, yo voy a llegar. Tengo contrato hasta 2028 pero y ya le dije a la directiva que hay que renovar porque yo quiero estar con el estadio terminado. Alargo dos más y ya está. Es un orgullo que la isla sea sede del Mundial no solo por lo que está creciendo el fútbol en Canarias sino porque el hecho de que Gran Canaria y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria acoja un evento de tal calibre. Es impresionante para todos. Yo espero que sea una experiencia increíble y que podamos vivir un Campeonato del Mundo en nuestro estadio con nuestra gente. Será muy positivo. El Cabildo acondicionará las instalaciones, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, se arreglarán las infraestructuras del estadio y eso hará que la grada esté más cerca y que hagamos todos más piña. La UD Las Palmas saldrá beneficiada.