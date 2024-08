Ira en el Sporting San José: «Nos están faltando al respeto»

Alejandro Mendoza Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 26 de agosto 2024, 13:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

110 años de historia. Ahí se fundamenta el prestigio del Sporting San José, club que ahora ve peligrar el planteamiento de su temporada por la ausencia de espacio en la que ha sido su casa, el estadio Chano Cruz. Hasta esta campaña, tres eran los clubes que compartían césped ahí. El Unión Peña, el Talleres Canary y el mencionado Sporting. Desde ahora, a ese difícil reparto del campo se le une la llegada del club Miguel León, a pesar de la indignación por parte de los componentes de la entidad centenario.

«Es como tener un restaurante lleno y querer meter a diez mesas más, es imposible, no hay espacio», comenta a CANARIAS7 el mítico excapitán de la UD, Orlando Suárez, que ahora entrena a uno de los juveniles del Sporting.

De por sí, ajustar el reparto de los módulos del Chano Cruz ya era complicado pero «te adaptas a lo que se da, si hay que compartirlo pues se comparte, pero hace que los clubes no puedan seguir creciendo ni acoger a niños nuevos. No se puede trabajar, no hay horarios firmes. Es una situación inviable», cuenta Orlando.

Orlando Suárez junto a su cuerpo técnico. CANARIAS7

Aprovechando que es verano, el juvenil del Sporting utilizó la semana pasada el campo durante la mañana, sin embargo, esta semana «nos han vuelto a poner los entrenamientos por la mañana sin consultar» afirma.

El descontento de la directiva del Sporting San José con el ayuntamiento y, sobre todo, con el Instituto Municipal de Deportes (IMD) es grande. «Desde el club hemos intentado contactar con ellos pero no ha habido forma, no hay comunicación, no nos llaman y tampoco cubren nuestras necesidades. Este viernes por ejemplo, tenemos un partido de presentación del primer equipo y no sabemos si vamos a disponer del campo» , comenta Carlos Marín, director deportivo del Sporting. La incredulidad dentro del club crece a la par que el ayuntamiento reniega de otros estadios que pueden acoger al Miguel León. «Hay muchos campos cercanos que son utilizados por un único equipo, el Mundial 82, el de Pedro Hidalgo... No entendemos porque el ayuntamiento lo quiere meter en San José», añade Marín.

«Es una falta de respeto hacia todos los clubes que con dificultades compartíamos este campo. La temporada pasada estaba todo ocupado, si añades otro club no cuadran los números», señala el director deportivo.

El Sporting San José ha experimentado un gran crecimiento estos años. «Hemos pasado de 1 equipo a 14, no es lógico que si estamos creciendo nos quiten nuestro lugar».

A su vez, Carlos Marín explica que no hay problema con los clubes: «Están en todo su derecho, pero el IMD tiene que dar soluciones sin perjudicar a nadie. No podemos planificar de semana en semana, necesitamos tenerlo todo preparado previamente», lamenta.