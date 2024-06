La hora de la verdad para el talento de la cantera amarilla

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de junio 2024, 11:53 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Golpe de suerte a través del esfuerzo realizado durante todo el curso para Ale Gorrín, Juanma Herzog, Valentín Pezzolesi, Fernando Moreno, Iñaki González, Aboubacar Bassinga y Pau Ferrer, pues estarán en la lista de jugadores que harán la pretemporada 2024-25 con el primer equipo de la UD Las Palmas. A pesar de que la plantilla sufrirá en torno a diez bajas, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, ya ha manifestado que siete canteranos estarán presentes en el stage de Marbella.

En la lista de altas añadió a los cedidos Enrique Clemente y Ale García. En cuanto a los canteranos que harán la pretemporada al completo con el primer equipo, el presidente incluyó en la lista a los futbolistas Ale Gorrín (guardameta), Juanma Herzog (defensa), Iñaki González y Fernando Moreno (centrocampistas) y Pau Ferrer (delantero). Con el curioso dato de que ningún futbolista es nacido en Gran Canaria.

Junto a ellos también estarán presentes los jugadores del Juvenil División de Honor: Valentín Pezzolesi (lateral) y Aboubacar Bassinga (extremo). «Estoy seguro que alguno de los jugadores de la cantera va a sorprender a nuestro nuevo entrenador», comentó Miguel Ángel Ramírez.

En primer lugar, Ale Gorrín. El tinerfeño ya sabe lo que es ir convocado por el primer equipo a lo largo de esta temporada ejerciendo de tercer portero. Ahora, tendrá que demostrar sus habilidades bajo los tres palos para que el nuevo entrenador siga confiando en él y lo lleve con el primer equipo en las convocatorias.

Juanma Herzog, que ya el club comunicó que tendrá dorsal del primer equipo para el año que viene, es fuerte, va bien de cabeza y es goleador. ¿Qué más se le puede pedir a un defensa? Se ganó en muy poco tiempo la confianza de García Pimienta pero, sobre todo, la de la afición amarilla. Hará lo propio con el nuevo entrenador y, en palabras del máximo mandatario del club, «sustituirá a Eric Curbelo» en la zaga.

El joven Valentín Pezzolesi llegó a la UD con tan solo 14 años con sangre argentina y técnica canaria. Se trata de un lateral diestro profundo y rápido que ya ha tenido participación en Las Palmas C (Regional Preferente). Otro de los debutantes es Fernando Moreno, centrocampista de la ciudad de Huelva. Será una de las caras nuevas en el stage de Marbella y en los partidos amistosos que se disputen en Gran Canaria. El onubense tuvo que picar piedra y ofrecer sus mejores prestaciones para encontrar un hueco en el filial y terminar siendo pieza fundamental.

Iñaki González repetirá como el curso anterior. El centrocampista extremeño ha sido clave para Raúl Martín durante la fase regular de Las Palmas Atlético en Tercera RFEF. Y aunque aún no ha debutado en Primera División, seguirá en la disciplina del primer equipo para ir cogiendo soltura y experiencia con vistas a su futuro.

Por su parte, Aboubacar Bassinga es uno de esos futbolistas que tiene una historia de superación detrás. El joven extremo es un ejemplo de disciplina, constancia y perseverancia por el bien. El canterano huyó de Costa de Marfil siendo un niño y fue captado por la UD en el fútbol callejero. Se trata de un centrocampista zurdo que abarca mucho campo y de perfecto dominio del balón en los pies.

Por último, Pau Ferrer. Delantero nato y pichichi en el grupo canario de Tercera RFEF anotando 23 goles. Quiere quedarse en el primer equipo amarillo. Novias no le faltan, pues ha estado en boca de todos durante el curso entero. Sin embargo, Pimienta no le dio la confinza que él demandaba y no logró dar el salto a la máxima categoría. Pero Ferrer es uno de esos jugadores que no baja la bandera. Los números hablan muy bien del ariete y este año quiere batir sus propios registros. Primer paso, dejar buenas sensaciones durante el stage de pretemporada.