Hoja inalterable de ruta para el banquillo de la UD: Carrión, Carrión y Carrión

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de junio 2024, 12:25

Carrión, Carrión y Carrión. La UD mantiene inalterable su hoja de ruta para la contratación del próximo entrenador y la preferencia por el actual técnico del Oviedo es la que marca la pauta en esta carpeta de la dirigencia. Pese a que Carrión está inmerso en la promoción de ascenso con el equipo asturiano, que arranca su eliminatoria ante el Eibar este sábado y, de pasar, seguiría compitiendo hasta el 23 de junio, la decisión de apostar por el preparador catalán es clara y, según filtran desde Pío XII, «no hay problema alguno en esperar lo que haga falta». De hecho, se insiste en que en materia de fichajes ya hay tarea avanzada con incorporaciones ya cerradas a falta de oficialidad (Horkas, Viti, Manu Fuster, Iván Gil, Álex Muñoz o Mata) y otras encaminadas, además de una incesante trabajo en materia de salidas.

No tener todavía oficializada la llegada del sustituto de García Pimienta para nada ha paralizado la planificación de cara al próximo curso, con las fechas de la pretemporada definidas (inicio el 8 de julio y stage en Marbella del 16 al 26 del mismo mes) y un calendario de amistosos preparatorios que podría incluir al Norwich City inglés bien en el Gran Canaria, bien en Gran Bretaña.

Con Carrión se han sucedido varias conversaciones bastante aclaratorias, se especula que con precontrato firmado de por medio, y ahora se consensuó abrir un pequeño paréntesis para respetar los tiempos y no interferir en su labor con el Oviedo en una fase cumbre de la campaña. Hasta que por el Principado sigan en este puja no se producirán más contactos entre las partes, en una suerte de tregua pactada y que no afecta a lo que se da por seguro.

¿Y si ascendiera el Oviedo? Cuando Carrión desembarcó en el Tartiere, en septiembre de 2023, firmó hasta junio con renovación automática por una campaña más si lograba llevar al equipo carbayón a la máxima categoría. Esa una opción latente por tanto en cuanto todavía puede darse, pero en la UD mantienen la calma, bien sea por la confianza que hay en que todo se cumpla como está hablado, bien por manejar un plan B, que también se tiene (la vía Rafa Márquez trascendió hace poco como pista fiable de todos los escenarios que se manejan).

Él habla de «bulos que hacen daño»

El propio Carrión es el primero que se ha propuesto poner el foco en lo inmediato, si bien causa cierta extrañeza que se haya referido a esta cuestión en términos un tanto sorprendentes y poniendo en cuestión negociaciones que han existido y culminado: «Agradezco que no hayáis dado mucho pie a bulos. En estos momentos salen bulos y se puede hacer daño. Vuestro comportamiento es hacer lo mejor para el Oviedo y que estemos tranquilos. Para mí lo más importante y lo único es ganar, nada más. Para todos los jugadores, los que terminan contrato y los que no, también. Han salido cosas todo el año de jugadores y ahora también. Tengo clarísimo lo que tengo que hacer. Hablo con el club y estamos en la misma sintonía. El objetivo es que el Oviedo esté en Primera División«.

