Fabio Silva, entre un precio imposible y un deseo

Fabio Silva es uno de los jugadores del momento de la UD, con goles en dos de los tres triunfos ligueros que se totalizan hasta la fecha, el útlimo en Vallecas, y constatando que su fichaje, sobre la bocina en el mercado estival junto a su compatriota Essugo, constituyó un acierto en toda regla. El ariete portugués ha destapado sus condiciones como referente ofensivo con una prestancia notable: rapidez, facilidad en el desborde y remate, buen juego aéreo y capacidad asociativa por la calidad que atesora.

Con 22 años, Silva ya empieza a ser visible a ojos de todo el campeonato por su interesante perfil, que promete más conforme avance el calendario, y lo hace con la camiseta de una UD que sabe que su continuidad más allá de junio es casi inviable. Cedido por el Wolverhampton inglés, que lo fichó del Oporto por 42 millones de euros en 2020, su valor de mercado en verano estaba fijado en 11 millones, montante que subirá antes de que arranque 2025 por el rendimiento que viene dando. Su fulgurante revalorización en España, luego de dejar huella también en Bélgica (Anderlecht), Holanda (PSV) y Escocia (Rangers), siempre a préstamo desde los Wolves, repercute directamente en la suerte de su equipo, cuyo rescate del sótano de la tabla tiene mucha de su influencia.

La UD considera todavía pronto iniciar maniobras en la pretensión de continuar contando con sus servicios durante más tiempo del que estipula el préstamo, toda vez que la atención está puesta en la permanencia, pero contando con el beneplácito del propio Silva, que siempre deseó jugar en LaLiga EA Sports y se ha adaptado a las mil maravillas al club y a Gran Canaria, podría estudiarse una negociación con su entidad de origen y en términos accesibles.

Silva no se plantea regresar al Reino Unido y está encantado con la decisión que tomó de recalar en la UD rechazando propuestas de otros países. De hecho, una vivencia personal le ha hecho privilegiar siempre su intuición a otros parámetros. Cuando el Oporto decidió venderle, le tocó saborear el lado menos agradable del fútbol: «No era mi intención ir al Wolverhampton en ese momento, me quería quedar uno o dos años más en Porto. Fui casi obligado. Me dijeron que si no iba me ponían a jugar con el filial, que si no me iba no ayudaría al club porque estaban mal de dinero... No tenía escapatoria», recordaba en una entrevista a Relevo el pasado mes de junio.

«Tenía otros interesados pero todo iba dirigido a que yo firmara por el Wolves. En ese traspaso intervino más gente. Ponían más dinero, pero en el fútbol pasan cosas por detrás que tú no controlas. Para todos salió mejor que para mí», insistió.

Ahora está disfrutando y se quieren evitar a toda costa distracciones que le desvíen del camino que ha tomado. Pero en Pío XII siempre se trabaja con un ojo en el futuro y ese porvenir, que todos quieren que siga siendo en Primera, incluye a Silva en los planes. De qué manera y a qué precio serán benditos problemas en junio cuando, si todo va como se quiere, la UD conserva su plaza y Silva haya sido de sus piezas más valiosas.