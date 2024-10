Fabio Silva: «Le debemos una a la afición»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 24 de octubre 2024, 09:26 | Actualizado 10:40h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«Le debemos una victoria a la afición», asi de claro fue, en un perfecto castellano, el portugués Fabio Silva en la rueda de prensa previa al choque frente al Girona, este sábado a las 17.30 horas.

Cuestionado por las sensaciones dentro del vestuario luego del triunfo en Mestalla, el luso explicó: «Es algo que buscábamos desde hace mucho tiempo. Fue un gran partido, nos lo merecíamos tanto nosotros como la afición para que sigan apoyándonos. Seguro que nos dará seguridad para los próximos partidos«.

«He estado en muchos equipos pero la liga española es la que más me gustaba, también por su cultura. Me encanta como se juega en Las Palmas, teniendo el balón y creando un fútbol bonito. Tenemos características buenas adelante, en el medio y atrás«. Sobre su compatriota, Essugo, dijo: «Es un gran apoyo para mí, me hace muy feliz tenerlo cerca. La calidad que tiene nos da mucho, se ve en el campo en apenas un mes y medio nos ha dado mucho tanto en tareas ofensivas como defensivas».

Ampliar

En lo que respecta al rival, el Girona de Michel, expuso: «La temporada pasada vi muchos partidos porque jugué con Savinho en Holanda. Me gusta la manera de jugar del entrenador ese fútbol asociativo y ofensivo. El curso pasado fue muy bueno para ellos. Nosotros tenemos nuestras armas y es el partido en casa ideal para ganar. Le debemos una a la afición».

«Me siento cómodo en banda y en la punta del ataque. Es igual, donde el míster crea, yo jugaré. Siempre intento hacerlo lo mejor posible«, explicó al ser cuestionado por la posición que prefiere ocupar sobre el verde.

Por otro lado, es el primer jugador advertido de suspensión con cuatro tarjetas amarillas: «Sí, estoy advertido, pero cuando entro en el campo no lo hago aposta. Aquí es más fácil que te saquen tarjetas amarillas«. A título personal: »Doy prioridad a otras cosas, me encuentro muy bien, soy muy feliz aquí desde que llegué«.

Temas

Girona FC