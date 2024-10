«Se le debe dar mayor protagonismo a la idiosincracia del futbolista canario»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 23 de octubre 2024, 19:08 | Actualizado 19:31h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Javi Guerrero (Madrid, 1976), leyenda del fútbol español y exdelantero de la UD Las Palmas, considera que el equipo amarillo tiene mimbres para conseguir la permanencia, al tiempo que se declara amante de la idiosincracia del futbolista canario.

-Como exjugador de la UD Las Palmas, ¿cómo vio al equipo en Valencia, ha visto una nueva imagen?

-Sí. El otro día vimos ya un pequeño cambio, todo va a mejor. Diego Martínez ha sabido tocar el tema anímico. Cada entrenador tiene su librillo, es cierto que el cuerpo técnico de Luis Carrión estaba haciendo un buen trabajo, pero los resultados no acompañaban. Creo que Martínez es un revulsivo que la UD necesitaba por la posición en la tabla. Es un entrenador de cantera y le va a venir bastante bien a un equipo que no atraviesa un buen momento, pero tiene jugadores y mimbres para sacar la situación adelante.

-¿Cree que debería reforzar la preparación física durante los entrenamientos para evitar las lesiones que está sufriendo la plantilla?

-No sé si es cuestión de tocar el físico o no. Algunos cuerpos técnicos optan por una manera de preparación, otros por otras... y lo que está claro es que algo no se hace bien. No conozco la manera de entrenar que tiene Carrión, pero está claro que cuando atraviesas una mala racha parece que todo te sale mal. Anímicamente no ayuda el estado del equipo. Sufren mucha presión. Pero estoy convencido de que la dinámica del equipo va a cambiar después del triunfo en Mestalla.

Ampliar

-Si Javi Guerrero fuese primer técnico de la UD Las Palmas, ¿qué cambiaría o mejoraría con respecto a lo que ya hay?

-Es difícil hablar desde la distancia pero creo que aún falta que los nuevos se acoplen. Con Pimienta existía un engranaje sólido, todos sabían a lo que se jugaba. Para mí es muy importante reforzar la idiosincracia de los jugadores de la isla, talento, calidad y desparpajo. Cada parte del mundo tiene su forma de jugar y Gran Canaria tiene la suya, que ya le ha llevado a triunfar con jugadores de un perfil determinado. No hay que quitarle esa condición de resultados, porque básicamente es lo que les ha llevado a Primera. Se le debe dar mayor protagonismo a los jugadores de talento y al trabajo de la cantera.

-¿Cree que, con lo que tiene, Las Palmas conseguirá la permanencia?

-Personalmente pienso que sí. A día de hoy por abajo está todo muy igualado y tan solo se llevan 10 fechas. Algunos equipos se meten en espirales complicadas como es el caso del Valencia de las que son difícil de salir. La UD estará metida en un saco de ocho equipos hasta final de temporada, pero siendo honesto yo creo que se quedará en Primera División, donde merece estar.

-Javi Guerrero vivió su periplo en Gran Canaria desde 2009 hasta 2015 (4 como jugador y 2 en el cuerpo técnico), en las que coincidió con Jonathan Viera en dos temporadas. Conocedor de la clase del Mago de La Feria ¿cree que debería de volver para ayudar al equipo en enero?

-Yo a Jonathan me lo llevo hasta para jugar a las pachangas. Me encantan los jugadores de talento, mi estilo de juego va por ahí, en la isla lo sabéis bien (entre risas). Me dio muchísimas asistencias, creo que Viera es un ganador nato y les ha hecho muy bien tanto al club como a la afición. Por supuesto lo tendría y acabaría jugando siempre.

Ampliar

-¿Le gustaría vivir en Gran Canaria y pertenecer de algún modo a la entidad amarilla?

-Por supuesto. Mi familia y yo pasamos seis años maravillosos allí. Estoy deseando volver. Tengo muchos amigos en la isla. Pese a la distancia y al tiempo, la gente me tiene mucho cariño. Se valora el dejarlo todo en el campo. Disfruté muchísimo. Yo me retiré tarde y pensaba que se me iba acabar el mundo, pero la realidad es que se te abre un abanico de necesidades. Ves la vida desde otra perspectiva. Quería dejar al fútbol y no que el fútbol me dejara a mí.

-En la actualidad, ¿a qué se de dedica?

-Empleo mi tiempo en jugar al pádel, criar a mis niños y además tenemos una patente que se dedica a pasos de peatones vibratorios, lo estamos implantando ahora en muchos ayuntamientos y distintas ciudades. Es un buen proyecto para salvar vidas. Focalizado principalmente en niños y personas mayores, pero, sobre todo, para los «Smartzombies»: gente distraída con sus móviles en la calle.

Temas

UD Las Palmas