El dilema de Martínez: la elasticidad de Horkas frente a la veteranía de Cillessen

Diego Martínez tiene un dilema en mente, deberá elegir guardameta titular para el próximo duelo en Mestalla (lunes, 20.00 horas) frente al Valencia. Habrá que ver si opta por la veteranía de un Jasper Cillesen que vuelve tras lesión, o mantiene al croata Dinko Horkas tras sus buenas actuaciones en los choques frente al Villareal y Celta, aunque ambos se saldaran con derrota amarilla.

No hay tregua para el nuevo técnico vigués de la UD Las Palmas, también tendrá que dilucidar quién será el portero titular en el primer test al que llega tras el parón, el próximo lunes 21 de octubre en Mestalla. No cabe duda que analizará a sus pupilos en esta semana y media hasta ese momento, pero se lo van a poner dificil, pues a la experiencia y veteranía del guardameta de Países Bajos, se le opone la juventud, reflejos y valentía del croata Horkas. No lo tendrá sencillo Martínez.

Las actuaciones de Cillesen en los primeros encuentros ligueros han sido cuestionadas por algunos sectores del balompie insular, se le achacan falta de salida, inseguridad y alguna indecisión que han costado goles en contra. A su favor, buena altura - 185 centímetros-, el buen juego con los pies, que ya le resultara favorable en su etapa como azulgrana, y que aún sostiene en la UD.

Por otro lado, Dinko Horkas ofrece desparpajo, atrevimiento, reflejos y buena anticipación por juego aéreo, con algunas paradas de valor e incluso deteniendo desde la línea de 11 metros. Muy rápido el espigado portero de 25 años y 190 centímetros de altura, internacional en categorías inferiores de Croacia y reclutado para la causa pío pío en junio pasado.

Con el ya traído tema de Alvaro Valles, quién permanecerá en la grada como mero espectador mínimo hasta diciembre, la elección se centra en los mencionados guardametas , cuyos valores de mercado se encuentran casi a la par por aquello del carnet de identidad, pues del 1,2 millón de euros de Horkas (dada su poca experiencia), se pasa al millón del neerlandés Jasper Cillesen precísamente por lo dilatado de su carrera y su edad (35 años).

Por otra parte, de las seis bajas con las que el equipo, por aquel entonces de Luis Carrión, afrontó el partido contra el Celta, se queda en una única baja segura a estas alturas de la semana para el estreno de Diego Martínez contra el Valencia. El técnico vigués recupera a Sandro, Kirian y Mika Mármol. Scott McKenna es duda.