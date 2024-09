Campaña, de actor residual a protagonista pero... ¿volverá al banquillo con el fichaje de Essugo?

El andaluz había comunicado al club que quería salir porque no veía claro tener minutos y lleva dos partidos seguidos como titular, pero la situación ha cambiado

Nueva vida y oportunidad para un José Campaña que no tenía tan claro quedarse en la UD Las Palmas el pasado mercado de fichajes. De hecho, llegó a comunicar al club que quería salir porque, luego de las dos primeras jornadas ligueras, entendía que no iba a contar para Luis Carrión. El técnico confiaba en él y le colocó como pivote en el encuentro contra el Real Madrid (1-1), donde debutó como titular. Repitió en el once inicial ante el Leganés.

A José Campaña (31/5/1993) nadie le iba a discutir su calidad y carrera en este deporte, pero una lesión de rodilla le hizo estar un año fuera de combate. Las Palmas le incorporó en el mercado invernal de la pasada campaña (2023-24) y tan solo sumó 166 minutos, repartidos en ocho partidos. Este curso, con 145 minutos, ya casi ha igualado el registro. Renovó automáticamente un curso más.

De estar preparando prácticamente las maletas, aunque la dirección deportiva nunca contempló su marcha, puesto que le veían como un jugador que entraría en la rotación y que aportaría también su experiencia, a hacerse con un sitio como titular. De actor residual a protagonista. Y, por si fuera poco, a ser de los jugadores destacados en la estadística: seis balones recuperados de media por encuentro, 56 pases completados por encuentro, dos despejes y el 80% de duelos en el suelo ganados.

Campaña ahora sonríe de nuevo al sentirse válido e importante en un equipo que le dio la oportunidad de volver a la élite luego de su grave lesión. Eso sí, tendrá que seguir trabajando como el que más para mantenerse en una sala de máquinas en la que Kirian Rodríguez y Javi Muñoz cuentan con galones, Loiodice aprieta siempre y ahora llega Dário Essugo, fichaje de última hora, para aportar nuevos músculos y un perfil completamente diferente a lo que había en el centro del campo amarillo. Ahí, por cierto, también anda un Fabio que, de momento, no ha roto ni a sudar.

Dário Essugo y Fabio Silva, con la selección portuguesa sub-21. C7

Essugo, cedido por el Sporting de Portugal y al que pretendía también el Barça, eligió a la UD porque entendía que iba a seguir creciendo y, cómo no, teniendo protagonismo sobre el césped. De momento, tanto Dário Essugo como Fabio Silva están concentrados con la selección portuguesa sub-21 y no han podido entrenarse todavía con Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

Con todo, Luis Carrión parece haber encontrado en Campaña un jugador seguro y aseado en la salida del balón y más posicional que los compañeros (Kirian, Javi o Loiodice) que había probado en el pivote. ¿Le quitará Essugo el puesto a Campaña en el once?